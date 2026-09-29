Continental - Warten auf den Ausbruch

Am Montag schlossen die Continental-Aktien auf Xetra bei 68,76 Euro und damit knapp unter dem 10-Tage-Durchschnitt bei 69,11 Euro und dem 50-Tage-Durchschnitt bei 69,51 Euro (blaue Linie). Stabilisierend wirkt dagegen der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 67,33 Euro, an dem die Aktien seit August mehrfach nach oben abgeprallt sind. Der RSI von knapp 48 zeigt ein ausgeglichenes Bild ohne Übertreibung in die eine oder andere Richtung.

Auch die Analysten sehen noch Luft nach oben. Die DZ Bank hob ihren fairen Wert Anfang September auf 86 Euro an und rät zum Kauf, JPMorgan bestätigte die Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 78 Euro, und Jefferies nennt 80 Euro. Im Chart ist davon bislang allerdings wenig zu sehen. Nach dem Hoch bei 77,50 Euro Anfang Juli bewegen sich die Aktien seit August in einer Spanne zwischen rund 67 und 72,50 Euro seitwärts.

Für ein Kaufsignal müssten die Aktien den Deckel um 70,50/71,00 Euro abwerfen und damit beide kurzfristigen EMAs hinter sich lassen. Dann wäre ein Anstieg an den oberen Rand der Spanne bei 72,50 Euro und darüber in Richtung 75,00 Euro möglich. Auf der Unterseite bleibt die 200er-EMA-Linie die entscheidende Haltemarke. Ein Tagesschluss unter 66,80 Euro würde die Seitwärtsphase nach unten auflösen und könnte Abgaben bis 65,00 und 62,50 Euro nach sich ziehen. Rückenwind vom Gesamtmarkt ist derzeit kaum zu erwarten, zudem drückt die schwache Autokonjunktur auf das Geschäft mit Erstausrüsterreifen.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 70,50 Euro

Kursziele : 72,50 und 75,00 Euro

Renditechance via DN1M5E : 45 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Continental (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1M5E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,71 - 0,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 61,9358 Euro Basiswert: Continental AG KO-Schwelle: 64,8912 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 75,00 Euro Hebel: 9,20 Kurschance: + + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8C8W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,85 - 0,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 77,1807 Euro Basiswert: Continental AG KO-Schwelle: 77,1807 Euro akt. Kurs Basiswert: 0,85 - 0,89 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,72 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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