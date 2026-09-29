DAX - Erholung ohne Durchbruch

Aktuelle Lage

DAX bei 25.374 Punkten

VDAX bei 17,58 signalisiert leicht erhöhte Nervosität

Fear & Greed Index bei 35 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 44 - Sell

MACD: -119 - Sell

Insgesamt: Strong Sell

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis bleibt im bärischen Lager

Anlaufmarken nach oben bei 25.576 / 25.640 / 25.783 und 25.900 Punkten, nach unten bei 25.360 / 25.267 / 25.164 und 25.099 Punkten.

Gaps bei 25.910 bis 26.008 (offen nach oben) sowie 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe intakt - DAX weiter im Seitwärtsmodus - Bodenbildung braucht den Sprung über 25.783 Punkte - Ölpreis und KI-Zweifel bleiben Bremsklötze!

VDAX-New

Angstlevel im Normbereich

VDAX-New der Deutschen Börse (28. September 2026): Bei 17,58% (steigend) (Vortag: 16,88%). Wieder über 17%, Risiko stärkerer Abwärtsbewegungen nimmt zu.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsidee:

1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten

2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziele bei 26.080 / 26.260 Punkten - Aktiv!

3. Stop-Sell-Order unter 25.160 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.400 Punkten. Kursziele bei 24.831 / 24.480 Punkten

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.