DAX - Erholung ohne Durchbruch
Hinzu kamen neue Zweifel an der KI-Branche. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat nach einem Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten Modelle ausgesetzt, zugleich wachsen die Sorgen um die Finanzierung der gewaltigen Rechenzentrumsinvestitionen beim Cloud-Anbieter Oracle. An der Wall Street gerieten vor allem Chipwerte unter Druck. Hoffnung ruht dagegen weiter auf der Diplomatie, denn laut US-Medienberichten könnte es schon in dieser Woche eine neue Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Am Freitag folgt mit dem US-Arbeitsmarktbericht der nächste wichtige Termin.
Charttechnisch bleibt die Lage damit unentschieden. Positiv ist, dass die Unterstützungszone um das Vorwochentief bei 25.164 Punkten ein weiteres Mal gehalten hat. Für eine belastbare Bodenbildung reicht das aber noch nicht. Dazu müsste der DAX zunächst das Montagshoch bei 25.576 Punkten und anschließend den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell rund 25.640 Punkten zurückerobern. Erst ein Sprung über die Vorwochenhochs zwischen 25.729 und 25.783 Punkten würde den Weg in Richtung 25.900 Punkte freimachen. Dort beginnt die noch offene Kurslücke vom 9. September, die bis 26.008 Punkte reicht.
Auf der Unterseite liegt die erste Auffangzone bei 25.347 bis 25.360 Punkten. Rutscht der DAX darunter, rücken 25.267 Punkte und danach die entscheidende Zone zwischen 25.164 und 25.173 Punkten in den Fokus. Ein Tagesschluss unter dieser Marke würde das Chartbild deutlich eintrüben. Dann wären Abgaben bis zur offenen Kurslücke bei 25.099 Punkten und darunter bis 24.831 Punkte einzuplanen.
Aktuelle Lage
DAX bei 25.374 Punkten
VDAX bei 17,58 signalisiert leicht erhöhte Nervosität
Fear & Greed Index bei 35 auf "FEAR"
Tagesanalyse:
RSI: 44 - Sell
MACD: -119 - Sell
Insgesamt: Strong Sell
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis bleibt im bärischen Lager
Anlaufmarken nach oben bei 25.576 / 25.640 / 25.783 und 25.900 Punkten, nach unten bei 25.360 / 25.267 / 25.164 und 25.099 Punkten.
Gaps bei 25.910 bis 26.008 (offen nach oben) sowie 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe intakt - DAX weiter im Seitwärtsmodus - Bodenbildung braucht den Sprung über 25.783 Punkte - Ölpreis und KI-Zweifel bleiben Bremsklötze!
VDAX-New
Angstlevel im Normbereich
VDAX-New der Deutschen Börse (28. September 2026): Bei 17,58% (steigend) (Vortag: 16,88%). Wieder über 17%, Risiko stärkerer Abwärtsbewegungen nimmt zu.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten
2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziele bei 26.080 / 26.260 Punkten - Aktiv!
3. Stop-Sell-Order unter 25.160 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.400 Punkten. Kursziele bei 24.831 / 24.480 Punkten
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.
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DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU90JH
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|25,37 - 25,38 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.025,78 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.025,78 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.563,00 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|26.080 Punkte
|Hebel:
|10,07
|Kurschance:
|+ 20 Prozent
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Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DN3EFG
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|25,64 - 25,65 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|28.117,68 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|28.117,68 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.563,00 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|9,96
|Kurschance:
|
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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