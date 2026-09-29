Micron - Showdown vor den Quartalszahlen

Über die nächste Richtung dürften die Zahlen entscheiden. Überzeugt Micron mit Ergebnis und Ausblick, wäre ein Sprung über das Septemberhoch um 1.110 Dollar das Signal für einen neuen Anlauf nach oben. Erste Zielmarke wäre dann 1.200 Dollar, darüber rückt das Rekordhoch bei 1.255 Dollar in Reichweite. Der RSI liegt mit gut 58 im neutralen Bereich und lässt dafür noch Luft.

Am Markt wird für das diesmal um eine Woche längere Quartal mit einem bereinigten Gewinn von gut 31 Dollar je Aktie gerechnet, ein Vielfaches des Vorjahreswerts. Nach der scharfen Korrektur im Juli hat sich das Chartbild inzwischen wieder aufgehellt. Beim Rücksetzer auf 789,09 Dollar Anfang August fanden die Aktien an der früheren Ausbruchszone um 800 Dollar Halt. Anschließend arbeiteten sie sich zurück über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) und die Ichimoku-Wolke. Seit Mitte September pendeln sie zwischen rund 1.000 und 1.110 Dollar. Am Montag gerieten sie mit der Schwäche im Chipsektor unter Druck und notierten am Abend im laufenden US-Handel bei rund 1.055 Dollar, knapp über dem 10-Tage-Durchschnitt bei 1.040 Dollar.

Enttäuscht der Bericht dagegen, droht ein Rückfall unter das Montagstief bei 1.032 Dollar und die runde Marke von 1.000 Dollar. Darunter wartet der 50-Tage-Durchschnitt bei 965 Dollar als nächste Auffanglinie, ein Bruch würde Raum bis 900 Dollar öffnen. Wer nicht blind in das Zahlenrisiko hinein kaufen möchte, wartet deshalb die Reaktion ab und steigt erst per Stop-Buy über dem Septemberhoch ein.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 1.115,00 US-Dollar

Kursziele : 1.200,00 und 1.255,00 US-Dollar

Renditechance via DN5UH8 : 85 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Micron (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5UH8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,94 - 0,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 955,5392 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 955,5392 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.054,22 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.255,00 US-Dollar Hebel: 9,94 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3YU6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,98 - 0,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.160,4348 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. KO-Schwelle: 1.160,4348 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.054,22 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,41 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.