Aktien Frankfurt Ausblick
Dax weiter stabil - Öl und Anleihen bleiben im Blick
- Ölpreise und Anleiherenditen belasten den Dax
- RWE-Angebot für Uniper sorgt für Kritik und Risiken
- FMC fällt nach Berenbergs Kurszielsenkung deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise und der sich fortsetzende Ausverkauf an den Anleihemärkten bleibt am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag im Blick. Mit nur wenigen Technologiewerten im Dax dürfte sich der deutsche Leitindex jedoch der internationalen Schwäche dieser Branche entziehen können. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.431 Punkte.
Der Optimismus hinsichtlich eines baldigen diplomatischen Durchbruchs im Krieg zwischen den USA und dem Iran schwindet einmal mehr und die Ölpreise legen zu. Das hatte in den USA am Vortag wieder Inflationssorgen hochkochen lassen und damit stiegen auch die Wetten auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. In der Folge sprangen die Renditen amerikanischer Staatsanleihen auf Mehrjahreshochs.
Der Marktbeobachter Stephen Innes stellt sich nun die Frage, wie lange das US-Wirtschaftswachstum höheren Zinsen und Ölpreise noch standhalten könne, während "das Aktienpolster nicht mehr weiter wächst".
Bevor hierzulande womöglich der Kapitalmarkttag des Autobauers BMW in den Blick rücken könnte, dürfte sich das Interesse im Dax zunächst voraussichtlich auf RWE und FMC richten.
So berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Energiekonzern RWE gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft KKR ein unverbindliches Angebot für den deutschen Staatskonzern Uniper abgegeben habe. Dabei konkurriere RWE mit Interessenten wie Equinor sowie einem Konsortium aus Brookfield und der Investmentgesellschaft aus Kanada, CPPIB.
Ein Händler bewertete den Schritt kritisch, da er zulasten von Aktienrückkäufen gehen dürfte und verwies auf Umsetzungsrisiken. "Zudem hatte RWE-Chef Markus Krebber zuvor ein Interesse an der Übernahme von Uniper verneint, was Fragen hinsichtlich einer klaren Strategie und der Kapitaldisziplin aufwirft." RWE gaben vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent nach.
FMC gaben mit minus zweieinhalb Prozent noch deutlicher nach. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie des Dialysespezialisten kräftig von 60 auf 42 Euro gesenkt und ihre Kaufempfehlung gestrichen. Fresenius Medical Care müsse "den Absatzmotor neu starten", schrieb Harry Gillis und verwies auf mangelnde Impulse aus eigener Kraft.
Der Windkraftanlagenbauer Nordex meldete einen Großauftrag in Deutschland und der Pharmaspezialist Medios stellte seine Strategie "Ambition 2031" vor. Während diese Aktien auf Tradegate zulegten, gaben Mutares nach.
Die Beteiligungsgesellschaft Mutares gab bekannt, eine Vereinbarung über den Erwerb der Steinmüller Engineering GmbH unterzeichnet zu haben. Finanzielle Details wurden dabei nicht genannt. Steinmüller ist ein deutscher Entwickler von Lösungen der thermischen Verfahrenstechnik für den Energie- und Industriesektor./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 55,70 auf Tradegate (29. September 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +26,22 %/+62,28 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!