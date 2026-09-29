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    2G ENERGY: Q3-Aufträge erneut über 400 Mio. Euro!

    2G Energy setzt im dritten Quartal ein starkes Ausrufezeichen: Rekordaufträge, wachstumsstarkes Rechenzentrumsgeschäft und optimistische Umsatz- sowie Margenziele bis 2028.

    2G ENERGY: Q3-Aufträge erneut über 400 Mio. Euro!
    Foto: adobe.stock.com
    • • Im dritten Quartal erhielt 2G Energy erneut Aufträge im Wert von mehr als 400 Mio. Euro; darunter ein Rechenzentrumsauftrag über 275 MW sowie ein bestätigter Großauftrag aus dem Mining-Bereich.
    • • Das Rechenzentrumsgeschäft treibt das Wachstum besonders stark an; auch die meisten übrigen Segmente und Regionen entwickeln sich deutlich positiv.
    • • Die Umsatzprognose für 2027 wurde von 570–620 Mio. auf 600–650 Mio. Euro angehoben; für 2028 erwartet 2G erstmals 750–850 Mio. Euro Umsatz.
    • • Für 2027 rechnet der Vorstand mit einer EBIT-Marge von über 11 Prozent.
    • • Die Prognose für 2026 bleibt bei einem Umsatz am oberen Ende der Spanne von 440–490 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 9,5–10,5 Prozent.
    • • Im ersten Halbjahr 2026 lag die Gesamtleistung bei 184,0 Mio. Euro (minus 4,7 Prozent); das EBIT betrug 0,8 Mio. Euro und die EBIT-Marge 0,6 Prozent.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufiger Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2026, bei 2G ENERGY ist am 29.09.2026.

    Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 58,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,30 % im Plus.


    2G ENERGY

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    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
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