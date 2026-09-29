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    MongoDB Registered (A) Aktie legt zu - 29.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die MongoDB Registered (A) Aktie bisher um +1,36 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - MongoDB Registered (A) Aktie legt zu - 29.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

    MongoDB Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.09.2026

    Die MongoDB Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,36 % auf 298,45. Damit gewinnt die Aktie +4,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der MongoDB Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -18,23 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,36 %. Setzt sich der positive Trend fort?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von MongoDB Registered (A) über einen Zuwachs von +6,53 % freuen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um -16,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,67 % verloren.

    MongoDB Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,60 %
    1 Monat -23,23 %
    3 Monate +6,53 %
    1 Jahr +9,90 %
    Stand: 29.09.2026, 08:43 Uhr

    Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

    Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,04 Mrd. € wert.

    MongoDB stürzt massiv nach CEO-Wechsel zu Meta ab


    MongoDB verliert seinen CEO Chirantan Desai an Meta und die Aktie bricht fast 19 Prozent ein. Nun rückt sein Vorgänger wieder an die Spitze.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,48 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,86 %. Snowflake Registered (A) verliert -0,52 %

    Lohnt sich ein Investment in die MongoDB Registered (A) Aktie?


    Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MongoDB Registered (A)

    +1,36 %
    -16,60 %
    -23,23 %
    +6,53 %
    +9,90 %
    -8,94 %
    -24,49 %
    +1.039,25 %
    ISIN:US60937P1066WKN:A2DYB1
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