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    Besonders beachtet!

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    Fresenius Medical Care Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Fresenius Medical Care Aktie bisher Verluste von -2,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Medical Care Aktie.

    Besonders beachtet! - Fresenius Medical Care Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.09.2026
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

    Fresenius Medical Care Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.09.2026

    Die Fresenius Medical Care Aktie ist bisher um -2,54 % auf 39,49 gefallen. Das sind -1,03  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +2,04 % am Vortag kommt es heute bei Fresenius Medical Care zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,54 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fresenius Medical Care mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,31 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um +1,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fresenius Medical Care einen Rückgang von -3,61 %.

    Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,28 %
    1 Monat -0,73 %
    3 Monate -3,31 %
    1 Jahr -9,57 %
    Stand: 29.09.2026, 08:43 Uhr

    Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Es gibt 269 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,61 Mrd. € wert.

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    BERENBERG stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Hold'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen …

    Lohnt sich ein Investment in die Fresenius Medical Care Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Fresenius Medical Care Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Fresenius Medical Care Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Fresenius Medical Care

    -2,54 %
    +1,28 %
    -0,73 %
    -3,31 %
    -9,57 %
    -3,92 %
    -35,70 %
    -49,83 %
    +105,96 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
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