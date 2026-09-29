Fresenius Medical Care Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.09.2026

Die Fresenius Medical Care Aktie ist bisher um -2,54 % auf 39,49€ gefallen. Das sind -1,03 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +2,04 % am Vortag kommt es heute bei Fresenius Medical Care zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,54 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fresenius Medical Care mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,31 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um +1,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fresenius Medical Care einen Rückgang von -3,61 %.

Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,28 % 1 Monat -0,73 % 3 Monate -3,31 % 1 Jahr -9,57 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Stand: 29.09.2026, 08:43 Uhr

Es gibt 269 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,61 Mrd. € wert.

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Lohnt sich ein Investment in die Fresenius Medical Care Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Fresenius Medical Care Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Fresenius Medical Care Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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