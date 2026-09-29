Nurexone Biologic Aktie deutlicher Kursrutsch - 29.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nurexone Biologic Aktie. Mit einer Performance von -4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Nurexone Biologic: Nach einem Rückgang von -5,96 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,75 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nurexone Biologic fokussiert sich auf regenerative Therapien für Rückenmarksverletzungen, mit einer einzigartigen biologischen Therapie zur neuronalen Regeneration. Als aufstrebender Akteur konkurriert es mit Firmen wie ReNeuron und Neuralstem, wobei es sich durch seine proprietäre Technologieplattform auszeichnet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nurexone Biologic-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,85 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Nurexone Biologic Aktie damit um -13,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,84 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,65 % verloren.

Nurexone Biologic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,84 % 1 Monat +0,84 % 3 Monate +2,85 % 1 Jahr -41,77 %

Informationen zur Nurexone Biologic Aktie

Stand: 29.09.2026, 08:44 Uhr

Es gibt 96 Mio. Nurexone Biologic Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,80 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Nurexone Biologic Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Nurexone Biologic Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nurexone Biologic Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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