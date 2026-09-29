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    Besonders beachtet!

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    Nurexone Biologic Aktie deutlicher Kursrutsch - 29.09.2026

    Am 29.09.2026 ist die Nurexone Biologic Aktie, bisher, um -4,75 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nurexone Biologic Aktie.

    Besonders beachtet! - Nurexone Biologic Aktie deutlicher Kursrutsch - 29.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nurexone Biologic fokussiert sich auf regenerative Therapien für Rückenmarksverletzungen, mit einer einzigartigen biologischen Therapie zur neuronalen Regeneration. Als aufstrebender Akteur konkurriert es mit Firmen wie ReNeuron und Neuralstem, wobei es sich durch seine proprietäre Technologieplattform auszeichnet.

    Nurexone Biologic aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nurexone Biologic Aktie. Mit einer Performance von -4,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Nurexone Biologic: Nach einem Rückgang von -5,96 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,75 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nurexone Biologic-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,85 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nurexone Biologic Aktie damit um -13,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,84 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,65 % verloren.

    Nurexone Biologic Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,84 %
    1 Monat +0,84 %
    3 Monate +2,85 %
    1 Jahr -41,77 %
    Stand: 29.09.2026, 08:44 Uhr

    Informationen zur Nurexone Biologic Aktie

    Es gibt 96 Mio. Nurexone Biologic Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,80 Mio. € wert.

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    Nurexone Biologic Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Nurexone Biologic Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nurexone Biologic Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Nurexone Biologic

    -4,75 %
    -13,84 %
    +0,84 %
    +2,85 %
    -41,77 %
    +114,88 %
    -33,15 %
    ISIN:CA67059R1091WKN:A3DNSU
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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