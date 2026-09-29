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    Deep Sea Minerals Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 29.09.2026

    Kursbewegung von -4,72 % bei Deep Sea Minerals am 29.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deep Sea Minerals Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 29.09.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Deep Sea Minerals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2026

    Die Deep Sea Minerals Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,72 % auf 0,5050. Damit verliert die Aktie -0,0250  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für Deep Sea Minerals: Nach einem Rückgang von -1,85 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,72 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deep Sea Minerals Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -40,94 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deep Sea Minerals Aktie damit um -11,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,48 %. Im Jahr 2026 gab es für Deep Sea Minerals bisher ein Minus von -30,82 %.

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    Deep Sea Minerals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,40 %
    1 Monat -23,48 %
    3 Monate -40,94 %
    1 Jahr -30,82 %
    Stand: 29.09.2026, 08:44 Uhr

    Informationen zur Deep Sea Minerals Aktie

    Es gibt 48 Mio. Deep Sea Minerals Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,19 Mio. € wert.

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Lohnt sich ein Investment in die Deep Sea Minerals Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Deep Sea Minerals Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deep Sea Minerals Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Deep Sea Minerals

    -4,72 %
    -11,40 %
    -23,48 %
    -40,94 %
    +974,47 %
    ISIN:CA24378A1012WKN:A420P7
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