🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zweitnotierung an der A2X

    Zweitnotierung an der A2X
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg / 29. September 2026 / IRW-Press / Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Stammaktien des Unternehmens „https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/“ – mit Wirkung zum 6. Oktober 2026 (dem „A2X-Notierungsdatum“) zur Aufnahme in die Liste der zum Handel an der A2X-Börse („A2X“) zugelassenen Aktienwertpapiere genehmigt wurden.

     

    Die Primärnotierung von Sibanye-Stillwater an der JSE Limited, die Sekundärnotierung der American Depositary Shares an der New York Stock Exchange sowie das gezeichnete Aktienkapital des Unternehmens bleiben von der Sekundärnotierung an der A2X unberührt.

     

    Die Zweitnotierung an der A2X soll Anlegern durch eine zusätzliche regulierte Handelsplattform einen besseren Zugang zu den Stammaktien von Sibanye-Stillwater ermöglichen, wodurch die Auswahlmöglichkeiten für Aktionäre erweitert und die Liquidität der Aktien des Unternehmens gefördert werden.

     

    Die Stammaktien von Sibanye-Stillwater werden ab dem A2X-Notierungsdatum an der A2X gehandelt.

     

    A2X ist eine lizenzierte Börse, die befugt ist, Unternehmen einen Zweitnotierungsplatz anzubieten, und wird von der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority sowie der Prudential Authority der Reserve Bank gemäß dem Finanzmarktgesetz 19 von 2012 in seiner geänderten Fassung reguliert.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zweitnotierung an der A2X SibanyeStillwater_09-29-2026_DEPRcomJohannesburg / 29. September 2026 / IRW-Press / Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Stammaktien des Unternehmens – „https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/“ – …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     