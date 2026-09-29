BYD Aktie unter starkem Abgabedruck - 29.09.2026

Rote Vorzeichen bei BYD: Der Kurs rutscht um -3,01 % auf 8,4700€ ab. Die Talfahrt der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,4700€, mit einem Minus von -3,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BYD-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,23 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -5,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,48 % verloren.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,93 % 1 Monat -12,62 % 3 Monate +3,23 % 1 Jahr -28,35 %

? wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.09.2026, 08:45 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von BYD, der mit der Nervosität gegenüber China-Aktien erklärt wird, sowie um die Hoffnung auf positive Septemberzahlen und stärkeres Auslandsgeschäft. Diskutiert werden BYDs EU-Wachstum, der Ausbau auf 2.000 Autobahn-Schnellladesäulen und langfristiges Potenzial gegenüber etablierten Herstellern; zugleich werden begrenzte jährliche Steigerungsraten und Unsicherheiten betont.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,32 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BYD?

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,45 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,17 %. Tesla notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Xylem legt um +0,36 % zu NIO notiert im Minus, mit -1,59 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,42 %.

BYD Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar