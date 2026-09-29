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SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie mit Kursrutsch - -11,98 % - 29.09.2026
Am 29.09.2026 ist die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie, bisher, um -11,98 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie.
SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.09.2026
Bei SHEIN Global Holdings Limited (B) geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -11,98 % nach und notiert bei 3,4750€. Der Kursrückgang der SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,38 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,98 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SHEIN Global Holdings Limited (B) Verluste von -34,18 % hinnehmen.
Auf Wochensicht hat die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie damit -20,67 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SHEIN Global Holdings Limited (B) eine negative Entwicklung von -34,18 % erlebt.
SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-20,67 %
|1 Monat
|-34,18 %
|3 Monate
|-34,18 %
|1 Jahr
|-34,18 %
Informationen zur SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie
Es gibt 280 Mio. SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 992,01 Mio. € wert.
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Ob die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.