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    Besonders beachtet!

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    Roblox Registered (A) Aktie heute im Minus - 29.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Roblox Registered (A) Aktie bisher Verluste von -0,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Roblox Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Roblox Registered (A) Aktie heute im Minus - 29.09.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Roblox Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Online-Gaming-Plattformen, das durch seine benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung und die starke Community von Entwicklern und Spielern hervorsticht.

    Roblox Registered (A) Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 29.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Roblox Registered (A) Aktie. Sie fällt um -0,54 % auf 36,80. Der Kursrückgang der Roblox Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -0,54 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Roblox Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -12,44 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Roblox Registered (A) Aktie damit um -18,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,58 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Roblox Registered (A) -48,09 % verloren.

    Roblox Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,67 %
    1 Monat +9,58 %
    3 Monate -12,44 %
    1 Jahr -48,45 %
    Stand: 29.09.2026, 08:46 Uhr

    Informationen zur Roblox Registered (A) Aktie

    Es gibt 670 Mio. Roblox Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,66 Mrd. € wert.

    Roblox Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Roblox Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roblox Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roblox Registered (A)

    -0,54 %
    -18,67 %
    +9,58 %
    -12,44 %
    -21,58 %
    ISIN:US7710491033WKN:A2QHVS
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