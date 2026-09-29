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    Besonders beachtet!

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    Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie gewinnt an Wert - 29.09.2026

    Kursbewegung von +1,77 % bei Nu Holdings Limited Registered (A) am 29.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie gewinnt an Wert - 29.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nu Holdings Limited ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Lateinamerika, das digitale Bankdienstleistungen anbietet. Es konkurriert mit traditionellen Banken und Fintechs und zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche App und niedrige Gebühren aus.

    Nu Holdings Limited Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.09.2026

    Die Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,77 % auf 10,945. Damit gewinnt die Aktie +0,190  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,945, mit einem Plus von +1,77 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Obwohl sich die Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,28 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie damit um -10,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nu Holdings Limited Registered (A) um -24,19 % verloren.

    Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,61 %
    1 Monat -13,09 %
    3 Monate -7,28 %
    1 Jahr -17,96 %
    Stand: 29.09.2026, 08:46 Uhr

    Informationen zur Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Nu Holdings Limited Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,87 Mrd. € wert.

    Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Nu Holdings Limited Registered (A)

    +1,35 %
    -10,61 %
    -13,09 %
    -7,28 %
    -17,96 %
    +58,86 %
    +16,17 %
    ISIN:KYG6683N1034WKN:A3C82G
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