Medios will Umsatz und Ergebnis bis 2031 deutlich steigern - Aktie gefragt

Meine Frage war auch rhetorischer Natur.





ich will auch keine Dividenden. Allerdings sollte man sich im Vorstand bei jeder Übernahme genau überlegen, ob die nicht deutlich teurer ist als der Rückkauf eigener Aktien auf diesem Kursniveau.





Natürlich hat es immer Vorteile, eigenes Wachstum auszuweisen und seine Marktstellung zu verbessern, vor allem wenn man damit auch durch Auslandsexpansion die Marge stabilisiert oder im besten Fall erhöht.

insofern verstehe ich bis zu einem gewissen Punkt, wenn man anorganisches Wachstum zur Priorität macht. Aber aus meiner Sicht ist dieser Punkt längst überschritten. Denn wenn der Vorstand argumentiert, dass man durch Zukäufe, durch Kostenreduzierung und durch Gewinnung von Marktanteilen sich gut aufgestellt sieht, dann muss man auch Aktien bei KUV von 0,11 und AEbitda Multiple von 2,7 zurückkaufen. Wenn man das nicht tut, wird der Markt sich fragen, ob der Vorstand intern Risiken sieht, die er öffentlich nicht erläutert. Es gibt kein Unternehmen, das man übernehmen könnte, welches auch nur annähernd so günstig ist wie das eigene.





Ich hab kein Problem wenn es keine Dividende gibt, wobei sie symbolisch zur Beruhigung von Dividendenfans auch machbar wäre. Sagen wir 0,3 € pro Aktie. Aber auf dem Kursniveau aktuell ist ein ARP eigentlich Pflicht, erst recht in dieser aktuellen Phase, generell wie saisonal. Ich bin nach wie vor für ein geteiltes ARP aus Tender Offer und über die Börse. Jeweils 3% des Grundkapitals würden sich anbieten. Dann hätte man 10% der Aktien aufgekauft. Man hätte dann noch 23,0 Mio ausstehende Aktien.





Bei 90 Mio AEbitda kommt man (Ex working Capital Effekte) auf 45 Mio € FreeCashflow pro Jahr. Die NettoVerschuldung ist überschaubar bei aktuell dem 1,0fachen EBITDA, wobei man meiner Meinung nach auch da die Struktur verbessern könnte, um die unnötig hohe Zinsbelastung zu reduzieren. Aber man hat jedenfalls genug Cash, um sowohl 6% der Aktien aufzukaufen und eine kleine Dividende auszuschütten. Wie gesagt, tut man das nicht, muss man sich über einen skeptischen Finanzmarkt nicht wundern, der sich dann fragt ob der Vorstand selbst intern viel skeptischer ist als er nach Außen tut.