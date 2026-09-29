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    Medios will Umsatz und Ergebnis bis 2031 deutlich steigern - Aktie gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Medios peilt 2031 3,1 Milliarden Euro Umsatz an
    • Ebitda soll sich auf 170 Millionen Euro verdoppeln
    • Medios bündelt Specialty Pharma Supply und Compounding
    Medios will Umsatz und Ergebnis bis 2031 deutlich steigern - Aktie gefragt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios will bis 2031 deutlich zulegen. So soll der Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 3,1 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern zu seinem Kapitalmarkttag im niederländischen Breda am Dienstag mitteilte. Davon sollen etwa 700 Millionen Euro aus eigener Kraft erzielt werden und etwa 300 Millionen Euro durch Zukäufe im Segment Compounding. Der Aktienkurs legte vorbörslich deutlich zu.

    Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln und die entsprechende Marge auf rund 5,5 Prozent verbessern. 2025 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 87 Millionen Euro betragen. Die Marge hatte bei 4,2 Prozent gelegen. Zukünftig will Medios Bereinigungen auf M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten begrenzen.

    Derweil ersetzt Medios die bisherige Struktur aus drei Segmenten - Patient-Specific Therapies, Pharmaceutical Supply und International Business - durch die beiden Geschäftsfelder Specialty Pharma Supply und Compounding. Compounding stellt den Angaben zufolge individualisierte Arzneimittel sowie Alternativen bereit, wenn handelsübliche Produkte von Lieferengpässen betroffen sind oder nicht mehr angeboten werden.

    Die Transformation hin zu Medios Next Level sei bereits im Gange, hieß es weiter. So habe das Unternehmen bereits seine Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und mit der Optimierung seines Produktionsnetzwerks begonnen.

    Erst jüngst haben die Berliner die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme der Mehrheit an Caesar & Loretz (Caelo) erhalten. Nach Abschluss der Transaktion sieht sich Medios als Marktführer in Deutschland bei Wirkstoffen und Hilfsstoffen für Compounding./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 11,30 auf Tradegate (29. September 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +40,60 %/+128,47 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von 7,6% bei hohem September-Umsatz ohne erkennbare Nachrichten. Diskutiert werden die als sehr niedrig wahrgenommene Bewertung, mögliche Aktienrückkäufe statt weiterer Übernahmen, eine kleine Dividende und die Kapitalallokation. Thema sind zudem geringe Verschuldung, geschätzter Free Cashflow, regulatorische Risiken, niedrige Margen, Auslandsexpansion und begrenztes institutionelles Interesse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

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    dpa-AFX
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