Medios will Umsatz und Ergebnis bis 2031 deutlich steigern - Aktie gefragt
- Medios peilt 2031 3,1 Milliarden Euro Umsatz an
- Ebitda soll sich auf 170 Millionen Euro verdoppeln
- Medios bündelt Specialty Pharma Supply und Compounding
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios will bis 2031 deutlich zulegen. So soll der Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 3,1 Milliarden Euro steigen, wie der Konzern zu seinem Kapitalmarkttag im niederländischen Breda am Dienstag mitteilte. Davon sollen etwa 700 Millionen Euro aus eigener Kraft erzielt werden und etwa 300 Millionen Euro durch Zukäufe im Segment Compounding. Der Aktienkurs legte vorbörslich deutlich zu.
Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln und die entsprechende Marge auf rund 5,5 Prozent verbessern. 2025 hatte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 87 Millionen Euro betragen. Die Marge hatte bei 4,2 Prozent gelegen. Zukünftig will Medios Bereinigungen auf M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten begrenzen.
Derweil ersetzt Medios die bisherige Struktur aus drei Segmenten - Patient-Specific Therapies, Pharmaceutical Supply und International Business - durch die beiden Geschäftsfelder Specialty Pharma Supply und Compounding. Compounding stellt den Angaben zufolge individualisierte Arzneimittel sowie Alternativen bereit, wenn handelsübliche Produkte von Lieferengpässen betroffen sind oder nicht mehr angeboten werden.
Die Transformation hin zu Medios Next Level sei bereits im Gange, hieß es weiter. So habe das Unternehmen bereits seine Aktivitäten im Bereich Advanced Therapies eingestellt und mit der Optimierung seines Produktionsnetzwerks begonnen.
Erst jüngst haben die Berliner die kartellrechtliche Freigabe für die Übernahme der Mehrheit an Caesar & Loretz (Caelo) erhalten. Nach Abschluss der Transaktion sieht sich Medios als Marktführer in Deutschland bei Wirkstoffen und Hilfsstoffen für Compounding./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 11,30 auf Tradegate (29. September 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +40,60 %/+128,47 % bedeutet.
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Jetzt hast du aber nicht wirklich meine Frage beantwortet.
Meine Frage war auch rhetorischer Natur.
Im Grunde geht die Marge ja seit 5-6 Jahren bei 4% seitwärts plus/minus 0,4%, und ich denke das wird im großen und Ganzen auch so bleiben. Die Regulierung drückt alle 3-4 Jahre mal die Marge. Ausgleichen tut man das durch anorganisches Wachstum in margenstärkeren Bereichen. Und zusätzlich wächst der Umsatz auch organisch, sei es durch grundsätzliche Möglichkeiten im Gesundheitssektor als auch durch Marktanteilgewinne.