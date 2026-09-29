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    'FT'

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    Evonik lehnte BASF-Offerte von 22,15 Euro je Aktie ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik lehnt BASF-Offerte über 22,15 Euro ab
    • BASF bot 22,15 Euro, knapp 23 Prozent Aufschlag
    • RAG-Stiftung hält noch rund 44 Prozent an Evonik
    'FT' - Evonik lehnte BASF-Offerte von 22,15 Euro je Aktie ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat laut eines Presseberichts eine Offerte der BASF deutlich über dem Aktienkurs abgelehnt. Der Dax-Konzern habe 22,15 Euro je Evonik-Papier geboten, schrieb die "Financial Times" ("FT") am Montagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das wäre ein Aufschlag von fast 23 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des vergangenen Donnerstags. Am Freitag hatte die "FT" dann über ein Interesse von BASF an Evonik berichtet. Seither legte der Aktienkurs des im MDax notierten Unternehmens um rund 10 Prozent auf 19,84 Euro zu.

    Am Freitag hatte nach Evonik auch BASF Sondierungen zu einer möglichen Übernahme bestätigt. Mit einem Zukauf könnte der weltgrößte Chemiekonzern seinen regionalen Fußabdruck sowie seine Produktpalette ausbauen, auch mit Blick auf die Konkurrenz aus China. BASF kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von knapp 45 Milliarden Euro, Evonik auf gut 9,2 Milliarden Euro. Evonik und die RAG-Stiftung wollten sich nicht zur Höhe eines Gebots äußern.

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    Strategisch könnte Evonik das Spezialchemiegeschäft der BASF stärken, schrieb Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Allerdings müssten Finanzierung, Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden. Die RAG-Stiftung hält als Großaktionärin nach eigenen Angaben noch rund 44 Prozent an Evonik und hat bisher geplant, den Anteil perspektivisch auf gut 25 Prozent zu reduzieren./mis/men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 50,31 auf Tradegate (29. September 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -29,65 %/+10,55 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BASFs Übernahmeversuch bei Evonik: Die erste Offerte über rund 10 Mrd. Euro bzw. 22 Euro je Evonik-Aktie wurde abgelehnt. Diskutiert werden eine mögliche höhere Prämie, Finanzierung über Schulden statt Aktienrückkäufe/Dividende, Synergien und Kartellrisiken. BASF fiel nach den Gerüchten, Evonik sprang an und zeigt laut Beiträgen technisch einen Aufwärtstrend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

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    dpa-AFX
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