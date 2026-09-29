HCLTech veröffentlicht eine in ihrer Art einzigartige, KI-basierte synthetische Studie für die globale Vermögensverwaltungsbranche

NEW YORK und NOIDA, Indien, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute einen in seiner Art einzigartigen synthetischen Forschungsbericht mit dem Titel „Hidden In Pl(AI)n Sight" veröffentlicht, der auf einer Umfrage unter 1.066 repräsentativen KI-Personas basiert, die nach dem Vorbild hochrangiger Entscheidungsträger der Vermögensverwaltungsbranche in 17 globalen Märkten modelliert wurden.

Auf der Grundlage von mehr als 1.000 KI-Personas kommt der Bericht zu dem Ergebnis, dass 84 % der Vermögensverwaltungsunternehmen die Notwendigkeit einer Neuausrichtung ihres Betriebsmodells anerkennen, jedoch weniger als 10 % auf diesen Wandel vorbereitet sind

Die Untersuchung zeigt, dass 84 % der globalen Vermögensverwaltungsunternehmen der Ansicht sind, ihre Betriebsmodelle müssten grundlegend neu gestaltet werden, um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen. Dies unterstreicht, dass es bei der KI-Transformation weniger um die Einführung der Technologie geht als vielmehr darum, die Art und Weise, wie Unternehmen agieren, im Wettbewerb bestehen und wachsen, neu zu konzipieren. Außerdem zeigte sich, dass zwar 98 % der Führungsteams in der Branche aktiv eine KI-Agenda verfolgen, jedoch nur etwas mehr als 7 % aktiv Fähigkeiten im Bereich der agentenbasierten KI aufbauen.

Die Studie identifiziert drei entscheidende blinde Flecken, die Vermögensverwaltungsunternehmen daran hindern, ihre Begeisterung für KI in messbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln.

Der „Blinde Fleck der Ambitionen": Unternehmen erkennen zwar die Notwendigkeit einer Transformation, finanzieren KI jedoch weiterhin vorrangig zur Steigerung der Effizienz. Der „Blinde Fleck der Umsetzung": Erhebliche Investitionen in Technologie gehen nicht mit Investitionen in firmeneigene Kundendaten und Erkenntnisse einher, die einen echten Wettbewerbsvorteil schaffen. Der strategische blinde Fleck: Hier verfolgen Unternehmen zwar die Einführung von KI, versäumen es jedoch, deren Auswirkungen auf Wachstum, Umsatz und Kunden zu messen.

„Die Branche hat kein Investitionsproblem. Sie hat ein Problem bei der Entscheidungsfindung", sagte Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer und Global Head of Financial Services bei HCLTech. „Nahezu jedes Vermögensverwaltungsunternehmen gibt Geld für KI aus. Weitaus weniger können jedoch sagen, welche Programme sie finanzieren, inwieweit KI tatsächlich in das Betriebsmodell eingreift oder ob sie die Ergebnisse messen, auf die es ankommt – neuen Kundennutzen, Wachstum und Umsatzmodelle. Unsere Untersuchung ergab, dass 84 % der Führungskräfte eine grundlegende Neugestaltung wünschen, doch nur 12 % messen die neuen Umsätze, die diese Neugestaltung generieren soll. Das ist der blinde Fleck, den die Gewinner als Erstes schließen werden."