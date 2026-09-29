DAX zum Handelsstart stabil – Drei Säulen der Angst bremsen Anleger

In Asien sorgten erneut die Entwicklungen im KI-Sektor für Nervosität. Vor allem die Hinweise von Anthropic auf die künftigen Wachstumsperspektiven nach dem Börsengang lassen die Anleger vorsichtiger werden. Nach den jüngsten Zweifeln an der weiteren Entwicklung bei OpenAI und den Sorgen um die hohen Investitionen in KI-Rechenzentren wächst die Liste der Fragezeichen hinter dem KI‑Hype. Nikkei und Kospi reagierten entsprechend mit Kursverlusten.

Ölpreise, Anleiherenditen und Inflation bilden dabei aktuell die drei Säulen der Angst für den Aktienmarkt. Die drei Faktoren hängen eng miteinander zusammen. Hohe Ölpreise schüren die Inflationssorgen, diese wiederum erhöhen den Druck auf die Notenbanken und treiben die Renditen am Anleihemarkt. Solange diese Kette nicht an mindestens einer Stelle durchbrochen wird, bleibt der Spielraum für eine nachhaltige Aktienrally begrenzt.

In Europa zeichnet sich zunächst ein Handelsstart auf Vortagsniveau ab. Die Hoffnung auf weitere diplomatische Fortschritte im Nahen Osten hält das Interesse an Aktien aufrecht. Der Aktienmarkt befindet sich in einem ungewöhnlichen Spannungsfeld: Die Risiken werden nicht kleiner, aber die Anleger sind bislang auch nicht bereit, Aktien den Rücken zu kehren. Für neue Kursdynamik braucht es deshalb zunehmend einen konkreten Impuls, der die Pattsituation auflöst.

Die heutige Agenda nimmt wieder etwas an Fahrt auf und wird vor allem von verschiedenen Stimmungsindikatoren geprägt. Sie könnten weitere Hinweise darauf liefern, wie stark die hohen Energiepreise, steigenden Renditen und geopolitischen Unsicherheiten inzwischen auf Unternehmen und Verbraucher durchschlagen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 300 und 25 550 Punkten bewegen.



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