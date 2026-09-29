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    Kreise

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    RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE und KKR geben unverbindliches Gebot für Uniper ab
    • Equinor und Brookfield-Konsortium sind im Rennen
    • Deutschland muss Uniper-Anteile bis 2028 reduzieren
    Kreise - RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hat offenbar ein Auge auf den Gaskonzern Uniper geworfen. Zusammen mit dem Finanzinvestor KKR hätten die Essener ein unverbindliches Gebot für das Staatsunternehmen abgegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Weitere interessierte Parteien seien der norwegische Konzern Equinor sowie ein Konsortium aus Brookfield Asset Management und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). In der vergangenen Woche war die Frist für die Abgabe unverbindlicher Angebote abgelaufen.

    Das "Handelsblatt" hatte zudem in der vergangenen Woche berichtet, dass die zum tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gehörende EPH ebenfalls ein Gebot abgegeben habe. KKR, RWE, Brookfield, CPPIB und Uniper wollten sich nicht äußern, Equinor war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

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    Für RWE stellt das Angebot eine Kehrtwende dar, nachdem Vorstandschef Markus Krebber im August in einer Telefonkonferenz mit Analysten erklärt hatte, das Unternehmen sei nicht an einem Kauf von Uniper interessiert. Mit Equinor, das selbst mehrheitlich im Staatsbesitz ist, unterhält Uniper bereits geschäftliche Beziehungen und hat erst Ende August einen großen Erdgas-Liefervertrag mit den Norwegern abgeschlossen.

    Uniper hat als Gasimporteur und Kraftwerksbetreiber eine große Bedeutung für Deutschlands Energiesicherheit. Das Unternehmen ist derzeit fast vollständig in deutschem Staatsbesitz. Bis Ende 2028 muss Deutschland seine Anteile aber wieder auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie verringert haben./nas/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Equinor Aktie

    Die Equinor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 37,49 auf Tradegate (29. September 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Equinor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Equinor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5449. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.





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