Emyria eröffnet Empax-Klinik in Sydney – Erste Patienten haben die Behandlung aufgenommen

Die Eröffnung in Sydney schafft eine landesweite klinische Präsenz in vier Bundesstaaten – mit Behandlungsinfrastruktur, spezialisiertem Personal und ersten Patienten in Behandlung.

MEILENSTEIN BEI DER EXPANSION ERREICHT¹ – Die Klinik wurde erfolgreich planmäßig eröffnet und unterstützt Emyrias Strategie zum Aufbau eines landesweiten Netzwerks spezialisierter Empax-Kliniken.

LANDESWEITE KLINISCHE PRÄSENZ – Die Klinik in Sydney etabliert Emyrias Präsenz in den vier bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens – New South Wales, Victoria, Queensland und Western Australia – und stärkt damit die landesweite Plattform des Unternehmens für die Durchführung von Behandlungen.

KLINIK IN SYDNEY ERHÖHT BEHANDLUNGSKAPAZITÄT – Die landesweite Zahl der Behandlungsplätze steigt von 14 auf 18 und ermöglicht bis zu 90 Verabreichungssitzungen pro Woche.

ERSTE PATIENTEN HABEN BEHANDLUNG AUFGENOMMEN – Die therapeutische Behandlung im Zentrum hat offiziell begonnen; weitere Behandlungen sollen in den kommenden Wochen durchgeführt werden.

KAPAZITÄT FÜR REAL-WORLD-EVIDENZ – Sydney wird Emyrias Kapazität erhöhen, klinische Evidenz aus der realen Versorgung von Patienten zu generieren, die in regulierten Gesundheitseinrichtungen behandelt werden, und damit die über die australische Versorgungsplattform gewonnene Evidenz stärken.

AUSTRALISCHE PLATTFORM UNTERSTÜTZT US-STRATEGIE – Emyria prüft weiterhin Möglichkeiten, seine in Australien gesammelten Erfahrungen bei der Durchführung von Behandlungen und seine Fähigkeiten zur Evidenzgenerierung in den Vereinigten Staaten einzusetzen. Dies folgt auf die kürzliche Auswahl des Unternehmens für eine Präsentation bei der Anhörung der US-amerikanischen FDA zu psychedelischen Arzneimitteln² sowie die Ernennung des ehemaligen US Secretary of Veterans Affairs Dr. David Shulkin zum strategischen Berater³.

Emyria Limited (ASX: EMD) („Emyria“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen bei der Bereitstellung evidenzbasierter intensiver Versorgung im Bereich der psychischen Gesundheit, freut sich bekannt zu geben, dass seine erste Empax-Klinik in New South Wales nun in Betrieb ist und die Behandlung der ersten Patienten der Klinik begonnen hat.

Der Meilenstein stellt Emyrias Expansion in einen vierten australischen Bundesstaat dar. Bestehende Kliniken sind bereits in Western Australia, Queensland und Victoria in Betrieb. Die Inbetriebnahme baut auf der Mission des Unternehmens auf, ein landesweit skalierbares Netzwerk von Empax-Kliniken aufzubauen, das evidenzbasierte Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit für Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) und therapieresistenter Depression anbieten kann.

Die neue Empax-Klinik befindet sich im Matilda Nepean Private Hospital in Kingswood im Westen Sydneys und umfasst vier Behandlungsplätze, die für die Durchführung von durch Psychiater geleiteten Behandlungsprogrammen in einem in das Krankenhaus integrierten Umfeld ausgelegt sind.¹

Die ersten Patienten wurden für eine Behandlung im Rahmen des Arbeitnehmerentschädigungssystems von New South Wales zugelassen. Dies liefert Hinweise auf zunehmende Erstattungsmöglichkeiten und unterstützt zugleich Emyrias Ziel, evidenzbasierte Therapien im Bereich der psychischen Gesundheit in etablierte Gesundheitssysteme und von Kostenträgern unterstützte Versorgungsstrukturen zu integrieren.

LANDESWEITE KLINISCHE PRÄSENZ

Die Eröffnung in Sydney etabliert Emyrias klinische Präsenz in den vier bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens und entwickelt eine landesweite Plattform weiter, die Patientenzugang, Personalentwicklung, Durchführung von Behandlungen und die Generierung von Real-World-Evidenz umfasst.

Die Klinik erweitert Emyrias Netzwerk um vier Behandlungsplätze und erhöht die Gesamtzahl damit von 14 auf 18. Sie hat ihren Betrieb mit bereits vorhandenen geschulten Klinikmitarbeitern und autorisierten Verschreibern aufgenommen.

Diese Plattform adressiert einen erheblichen Bedarf im Gesundheitswesen. Psychische Erkrankungen und Substanzkonsumstörungen machten 2024 15 % der gesamten Krankheitslast Australiens aus⁴, während die jüngste ABS National Study of Mental Health and Wellbeing ergab, dass rund 4,3 Millionen Australier im Alter von 16 bis 85 Jahren innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten an einer psychischen Störung litten.⁵

AUSTRALISCHE ERFAHRUNGEN UNTERSTÜTZEN US-STRATEGIE

Emyrias australische Plattform liefert praktische Erfahrungen in den Bereichen klinische Governance, Therapeutenschulung, Patientenscreening, Durchführung von Behandlungen, kostenträgergestützter Zugang und Generierung von Real-World-Evidenz.

Diese operativen Erfahrungen liefern praktische Erkenntnisse über die klinische Infrastruktur, die erforderlich ist, um diese Therapien außerhalb traditioneller klinischer Studien in regulierte Gesundheitssysteme zu integrieren.

Das Unternehmen prüft weiterhin strategische Möglichkeiten, diese Erfahrungen in den Vereinigten Staaten einzusetzen, nachdem es kürzlich ausgewählt wurde, bei der öffentlichen Anhörung der U.S. Food and Drug Administration zur möglichen zukünftigen therapeutischen Anwendung psychedelischer Substanzen zu präsentieren², und nachdem der ehemalige U.S. Secretary of Veterans Affairs Dr. David Shulkin zum Strategic Advisor ernannt wurde.³

Emyria Executive Chair Greg Hutchinson kommentierte:

„Die Eröffnung unserer Klinik in Sydney etabliert Emyria in den vier bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens und erweitert die spezialisierte klinische Infrastruktur, um die Durchführung dieser Behandlungen in größerem Maßstab zu unterstützen.

„Da nun geschulte Klinikmitarbeiter, autorisierte Verschreiber, Behandlungskapazitäten und zugelassene Patienten vorhanden sind, liegt unser Fokus darauf, diese Plattform in bessere Behandlungsergebnisse für Patienten, höhere Behandlungsvolumina und hochwertige Real-World-Evidenz zu überführen.“

Referenzen:

Siehe ASX-Mitteilung vom 29. April 2026 Siehe ASX-Mitteilung vom 16. September 2026 Siehe ASX-Mitteilung vom 21. September 2026 https://www.aihw.gov.au/mental-health/topic-areas/health-wellbeing/bur ... https://www.abs.gov.au/statistics/health/mental-health/national-study- ...

Diese Mitteilung wurde vom Board von Emyria genehmigt.

Für weitere Informationen, Investitionsmöglichkeiten oder weitere Informationen über Emyrias Ansatz zur Behandlung psychischer Erkrankungen wenden Sie sich bitte an:

Greg Hutchinson Executive Chair

1300 436 363 | investors@emyria.com

Emyria Limited entwickelt und bietet neue Behandlungen für psychische Erkrankungen und ausgewählte neurologische Erkrankungen über ein integriertes Modell aus direkten klinischen Dienstleistungen und Behandlungsentwicklung an:

Emyria Healthcare: Evidenzbasierte Behandlung für Patienten, die durch konventionelle Versorgung keine ausreichende Linderung erfahren, während gleichzeitig neu entstehende Therapien wie unterstützte Therapie bei PTSD und unterstützte Therapie bei therapieresistenter Depression bewertet werden.

Emyria Data: Robuste und ethisch erhobene Real-World-Daten, die gemeinsam mit Patienten gesammelt werden, um Emyrias einzigartige Therapie- und Arzneimittelentwicklungsprogramme zu verbessern.

Emyrias Pipeline: Neue psychedelisch unterstützte Therapien und medikamentöse Behandlungen für psychische und ausgewählte neurologische Erkrankungen.

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VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten des Unternehmens, die Strategie des Unternehmens, zukünftige Geschäftstätigkeiten sowie andere Aussagen, die Begriffe wie „rechnen mit“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „kann“, „planen“, „vorhersagen“, „Projekt“, „Ziel“, „Potenzial“, „wird“, „würde“, „könnte“, „sollte“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke enthalten, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produktkandidaten erfolgreich zu entwickeln und seine geplanten klinischen Programme rechtzeitig abzuschließen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktzulassungen für seine Produktkandidaten zu erhalten.

Darüber hinaus spiegeln die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen die Ansichten des Unternehmens zum heutigen Datum wider. Das Unternehmen geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu Veränderungen seiner Ansichten führen werden. Obwohl sich das Unternehmen möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt dafür entscheidet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, lehnt es ausdrücklich jede Verpflichtung hierzu ab. Auf diese zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht als Darstellung der Ansichten des Unternehmens zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung vertraut werden.

Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von MDMA, von MDMA inspirierten Verbindungen und Psilocybin

Alle Arzneimittel bergen Risiken, und spezialisierte Verschreiber wie registrierte Psychiater sind am besten in der Lage, vor Beginn einer Behandlung die Eignung eines neuen Medikaments anhand der individuellen Umstände und der Krankengeschichte eines Patienten zu beurteilen. Zu den Nebenwirkungen von MDMA gehören Bluthochdruck, erhöhte Pulsfrequenz, Schwächegefühl und Panikattacken. In seltenen Fällen kann es zu Bewusstlosigkeit oder Krampfanfällen kommen. Weitere Nebenwirkungen umfassen unwillkürliches Zusammenpressen des Kiefers, verminderten Appetit, unruhige Beine, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwitzen sowie Muskel-/Gelenksteifigkeit.

Zu den Nebenwirkungen von Psilocybin können ein vorübergehender Anstieg des Blutdrucks und eine erhöhte Herzfrequenz gehören. Bei entsprechend veranlagten Personen kann ein gewisses Psychoserisiko bestehen. Die Wirkungen von MDMA und Psilocybin sind bei niedrigen Dosierungen in den bei psychedelisch unterstützter Psychotherapie verwendeten Behandlungsschemata unwahrscheinlich, wenn die Behandlung angemessen in einer kontrollierten Umgebung unter direkter medizinischer Aufsicht erfolgt. Das Risikoprofil der von MDMA inspirierten Verbindungen ist derzeit nicht bekannt.

Die Verfügbarkeit dieser Produkte hängt von der Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte ab, die im Rahmen klinischer Studien geprüft werden. Emyria gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit der Produkte oder hinsichtlich der Fähigkeit der Produkte beziehungsweise ihrer zentralen Verbindungen ab, bei der Behandlung von Indikationen wie PTSD eingesetzt zu werden. Derzeit gibt es keine zugelassenen Produkte mit MDMA, Psilocybin oder von MDMA inspirierten Verbindungen, die von der TGA hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bewertet wurden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung in Englisch unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03141078-6A1346 ...

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Die Emyria Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,032EUR auf Frankfurt (29. September 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.