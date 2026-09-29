109,85 Prozent p.a.!

Siemens profitiert von einer positiven realwirtschaftlichen Geschäftsentwicklung. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Ende: 30. Juni) stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro, der Umsatz erhöhte sich um 8 Prozent auf 20,8 Milliarden Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,34 zeigt, dass deutlich mehr neue Aufträge eingingen, als im Quartal als Umsatz umgesetzt wurden. Der Auftragsbestand erreichte mit 132 Milliarden Euro einen Rekordwert. Siemens ist in zahlreichen Märkten präsent, wodurch der Konzern weniger zyklisch als der klassische Maschinenbau agiert. Einen besonders großen und positiven Einfluss auf das Geschäft haben derzeit die Industrieinvestitionen sowie die Automatisierung.

Der Aktienkurs der Siemens AG befindet sich übergeordnet betrachtet seit Mitte November 2022 in einer Aufwärtssequenz, die immer noch intakt erscheint. Dabei wurde die 200-Tage-Linie in dieser Periode nur fünfmal durchbrochen. Der letzte grobe Einschnitt ereignete sich Mitte März 2026 aufgrund der Geiselhaft, als Softwarekonzern eingeordnet zu werden. Im Zuge dessen verlor der global aufgestellte Industriekonzern ausgehend vom Level bei 275,75 Euro in der Spitze rund 28 Prozent auf 198,00 Euro. Die Kurserholung erfolgte bis Mitte Mai sehr schnell und hat sich danach etwas abgeflacht. Dennoch konnte in dieser Phase am 28. August das Allzeithoch bei 291,70 Euro markiert werden. Der aktuelle Kurs notiert nur noch rund 3,4 Prozent unter dem Allzeithoch. Setzt sich die Kurs-Charakteristik der letzten Monate fort, könnte die Marke bei 245,85 Euro innerhalb der kommenden 11,5 Wochen unangetastet bleiben. Auch Siemens kann vom globalen KI-Boom profitieren und könnte infolgedessen von einem potenziellen Rückgang der Investitionen betroffen sein. Stellen sich die astronomischen KI-Investitionen als überzogen heraus, würde auch Siemens Kurseinbußen zu verkraften haben. Fundamental betrachtet ist das erwartete KGV 2026/2027 bei 22,21 für einen reinen Industriebetrieb sehr hoch. Nachdem Siemens zunehmend als Softwareunternehmen eingeordnet wird, kann das Multiple etwas höher sein.

Siemens AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Siemens AG (FG2QX8), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.12.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 240,00 Euro auf der Unterseite und 400,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 28. September 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,03 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 109,85 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 245,85 Euro fällt oder über den Widerstand bei 391,80 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Siemens AG (Stand: 28.09.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG2QX8 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,83 / 8,03 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 240,00 Euro Basiswert: Siemens AG obere KO-Schwelle: 400,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 280,56 Euro Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 109,85 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.