Silber Korrektur auf 60 USD offensiv nutzen! Kursgewinne bei Fresnillo, SpaceX, Rheinmetall, Silver Hammer und Talisman Metals

Der globale Technologiewettlauf und die fortschreitende Modernisierung der Verteidigungsindustrie haben einen bemerkenswerten Megatrend in Gang gesetzt. Es geht um die ständige Verknappung bei kritischen Rohstoffen wie Silber und Kupfer, deren strategische Bedeutung für die Rüstungsbranche der Zukunft oft massiv unterschätzt wird. Moderne Abwehrsysteme, hochpräzise Lenkwaffen und satellitengestützte Kommunikationstechnologien verschlingen immer größere Mengen der industriellen Edelmetallreserven. Die einzigartige Kombination aus höchster elektrischer Leitfähigkeit und extremer Korrosionsbeständigkeit macht das weiße Edelmetall Silber zu einer unverzichtbaren Schlüsselkomponente in der militärischen Hightech-Produktion. Während die geopolitischen Spannungen weltweit spürbar zunehmen und Staaten ihre Militärbudgets in Rekordhöhe schrauben, gerät das globale Angebot auf dem Rohstoffmarkt unter massiven Druck. Allerdings gibt es aufgrund vieler Derivate-Positionen der Spekulanten auch immer wieder Kaufchancen – wie jetzt! Denn Silber durchläuft gerade eine technische Korrektur, die den Kurs wieder unter die 60 USD-Marke bringen könnte. Wer die verdeckten Profiteure dieser drastischen Angebotsverknappung frühzeitig identifiziert, positioniert sein Depot dynamisch und zeitgerecht. Einige ausgewählte Player stehen jetzt im Rampenlicht, da ihre vollen Auftragsbücher perfekt mit dem beginnenden Rohstoff-Superzyklus harmonieren.

Fresnillo plc – Verdopplte Ertragskraft bringt den Kurs zum Fliegen

Der mexikanische Edelmetall-Riese Fresnillo plc (ISIN: GB00B2QPKJ12 | WKN: A0MVZE) erlebt eine fundamentale Renaissance, die selbst kühnste Analystenerwartungen in den Schatten stellt. Wer die Aktie des weltweit größten Primärsilberproduzenten vor drei Jahren als langweiligen Rohstoffwert abtat, reibt sich angesichts der jüngsten Zahlen tief die Augen. Getrieben von explodierenden Notierungen für Silber und Gold hat sich die Ertragskraft des Bergbaukonzerns in einem rasanten Tempo nach oben katapultiert. Allein im ersten Halbjahr 2026 vermeldete das Unternehmen einen historischen Rekordgewinn von 1,46 Mrd. USD. Das entspricht einer schier unglaublichen Gewinnsteigerung von 213 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese massive operative Hebelwirkung zeigt eindrucksvoll, was passiert, wenn ein hochgradig effizienter Förderbetrieb auf einen beginnenden Rohstoff-Superzyklus trifft. Während die Produktionskosten weitgehend stabil blieben, spülten die stark gestiegenen Edelmetallpreise reine Rekordmargen in die Kassen. An der Londoner Börse blieb dieses fette Ertragsplus natürlich nicht unbemerkt. Der Aktienkurs explodierte in den vergangenen drei Jahren von 5,81 GBP auf stolze 29,85 GBP. Für mutige Anleger der ersten Stunde bedeutet das eine sensationelle Wertsteigerung von über 400 %. Fresnillo hat sich damit eindrucksvoll von einem volatilen Minenwert zu einer echten Cash-Maschine im globalen Inflations- und Rüstungsszenario transformiert. Die prall gefüllten Kassen über 2,5 Mrd. USD per Ende Juni erlauben es dem Management zudem, erhebliche Mittel in die Exploration neuer Vorkommen und die Modernisierung bestehender Minen zu stecken. Diese strategischen Reinvestitionen sichern die Marktführerschaft ab und legen das Fundament für ein anhaltend hohes Rentabilitätsniveau in den kommenden Jahren. Unterm Strich demonstriert Fresnillo meisterhaft, wie operative Exzellenz und perfektes Markttiming ein Unternehmen in neue finanzielle Sphären katapultieren können. Die Aktie hat jüngst etwas konsolidiert, Analysten auf der Plattform LSEG Refinitiv erwarten jedoch im Schnitt eine Aufwertung von knapp 20 % in den nächsten 12 Monaten.