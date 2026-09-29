🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    10,3 Milliarden? Zu wenig.

    1269 Aufrufe 1269 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF will Evonik – doch für 22,15 Euro gibt’s nicht mal Gespräche

    BASF legt 22,15 Euro je Evonik-Aktie auf den Tisch. Doch Evonik hält den Preis für zu niedrig, um überhaupt in formelle Gespräche oder eine Due Diligence einzusteigen.

    Für Sie zusammengefasst
    10,3 Milliarden? Zu wenig. - BASF will Evonik – doch für 22,15 Euro gibt’s nicht mal Gespräche
    Foto: Foto: Nico Kurth/dpa

    Evonik hat ein Übernahmeangebot von BASF über 10,3 Milliarden Euro zurückgewiesen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern soll 22,15 Euro je Evonik-Aktie geboten haben – zu wenig, um Evonik zu formellen Gesprächen oder zur Öffnung der Bücher für eine Due-Diligence-Prüfung zu bewegen. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Evonik notierte zuletzt bei 19,73 Euro und damit weiterhin deutlich unter dem berichteten Angebotspreis.

    Damit bekommt der mögliche Mega-Deal in der deutschen Chemiebranche einen ersten harten Dämpfer. Evonik hatte bereits am Freitag bestätigt, von BASF angesprochen worden zu sein, zugleich aber erklärt, dass derzeit keine Gespräche stattfinden. Zum Bericht über die Höhe und Ablehnung des Angebots wollte sich das Unternehmen nicht weiter äußern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF!
    Long
    47,30€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53,78€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BASF hält die Tür dennoch offen. Ein Sprecher erklärte, eine Übernahme "würde die Kerngeschäfte der BASF stärken und ergänzen, und wir würden dabei diszipliniert vorgehen". Gleichzeitig betonte der Konzern, dass mögliche Synergien "nur unter Einbeziehung von Evonik validiert werden" könnten. Bereits am Freitag hatte BASF erklärt, "der Verlauf und das Ergebnis dieser Sondierungsgespräche zum jetzigen Zeitpunkt noch offen sind".

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Hinter den Kulissen beschäftigt sich BASF offenbar schon länger mit dem Szenario. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, spricht der Konzern seit mehreren Monaten mit Beratern über eine mögliche Übernahme. Evonik würde BASF vor allem im Bereich Spezialchemie zusätzliche Produkte und Marktpositionen bringen.

    Entscheidend ist nun der Preis. Das bislang berichtete Gebot von 22,15 Euro je Aktie liegt zwar klar über dem aktuellen Evonik-Kurs, reicht dem Zielunternehmen aber offenbar nicht aus, um überhaupt in formelle Verhandlungen einzusteigen. Für BASF stellt sich damit die Frage, ob der Konzern sein Angebot nachbessert – oder ob der mögliche 10-Milliarden-Deal vorerst steckenbleibt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    10,3 Milliarden? Zu wenig. BASF will Evonik – doch für 22,15 Euro gibt’s nicht mal Gespräche BASF legt 22,15 Euro je Evonik-Aktie auf den Tisch. Doch Evonik hält den Preis für zu niedrig, um überhaupt in formelle Gespräche oder eine Due Diligence einzusteigen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     