Advanet stellt eine auf dem Renesas RZ/G3L basierende Produktfamilie für industrielle Computer vor

TOKIO, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Advanet Inc., ein Unternehmen der Eurotech-Gruppe, hat heute drei neue Produkte auf Basis der Renesas RZ/G3L-MPU vorgestellt: das SMARC-Modul Adsmc7101, das industrielle Motherboard AdiMB7103 und den Box-PC AdiCS7102. Die in Japan entwickelten und hergestellten Produkte basieren auf einer gemeinsamen Hardware- und Softwareplattform, die Advanets Embedded-Expertise mit der RZ/G-Technologie von Renesas verbindet.

Es handelt sich dabei um eine ganzheitliche Plattform, bestehend aus dem SMARC-Modul Adsmc7101, der industriellen Hauptplatine AdiMB7103 und dem industriellen Box-PC AdiCS7102, die darauf ausgelegt ist, die Entwicklung und Bereitstellung von industriellen Systemen mit langem Lebenszyklus zu beschleunigen

Die Produktfamilie bietet einen nahtlosen Weg vom System-on-Module bis zum vollständig integrierten System und ermöglicht Kunden die Wahl des passenden Formfaktors. Sie richtet sich an HMI, Industrieautomation, Edge-Computing, Terminals und Gebäudeautomation und unterstützt OEMs bei einer schnelleren Entwicklung und Industrialisierung.

Ludovico Ciferri, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Advanet, erklärte:

„Mit dem Adsmc7101 stellen wir unseren Kunden die Leistungsfähigkeit der RZ/G3L-Plattform von Renesas in einem einsatzbereiten SMARC-Formfaktor zur Verfügung, welcher die Entwicklungszeit erheblich verkürzt. Das auf derselben Plattform basierende industrielle Motherboard AdiMB7103 und der industrielle Box-PC AdiCS7102 erweitern diese Grundlage zu einem vollständigen und skalierbaren Portfolio, das von einem flexiblen System-on-Module bis hin zu vollständig integrierten industriellen Computersystemen reicht.

Zusammen bilden diese drei Produkte eine erweiterbare Plattform, die es Kunden ermöglicht, die für ihre Anforderungen am besten geeignete Lösung auszuwählen – von der Entwicklung maßgeschneiderter Trägerplatinen bis hin zu kompletten, serienreifen Systemen. Wir richten uns insbesondere an Kunden, die ein hohes Maß an Individualisierung benötigen und einen erfahrenen Partner suchen, der sie von der Systemarchitektur über die Industrialisierung bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement begleiten kann."