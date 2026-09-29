Bitcoin Group: bitcoin.de startet mit stark erweitertem Angebot neu
2026 ist für die Bitcoin Group SE ein Jahr des Übergangs: Trotz schwacher Erträge treibt das Unternehmen seine neue Handelsplattform voran und setzt auf regulatorische Klarheit.
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- Die Bitcoin Group SE erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 1,59 Mio. Euro; das EBITDA lag wegen des schwachen Kryptomarkts und hoher Transformationsinvestitionen bei **−3,25 Mio. Euro**.
- Die neue Handelsplattform bitcoin.de samt Website und Trading-App ist technologisch fertiggestellt und hat Funktions- und Sicherheitstests bestanden.
- Nach dem Neustart soll bitcoin.de mehr als 100 Kryptowährungen sowie Sparpläne, Krypto-Swaps und Dynamic Staking anbieten.
- Der Kryptohandel auf bitcoin.de ist seit Ende Juni vorübergehend ausgesetzt. Voraussetzung für die Wiederaufnahme ist der Abschluss des verzögerten MiCAR-Lizenzverfahrens.
- Zum 30. Juni 2026 betrug der Netto-Krypto-Eigenbestand 199 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote 71,8 Prozent; im August wurde erneut eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie ausgeschüttet.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Vorstand rückläufige Umsätze gegenüber dem Vorjahr und erneut ein negatives EBITDA.
Der Kurs von Bitcoin Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,12EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
Plus.
+1,07 %
-5,60 %
+1,62 %
+18,73 %
-27,45 %
+39,17 %
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