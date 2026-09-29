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    TempraMed unterzeichnet LOI mit CPO Cyprus für den exklusiven Vertrieb von VIVI-Produkten in Zypern

    TempraMed unterzeichnet LOI mit CPO Cyprus für den exklusiven Vertrieb von VIVI-Produkten in Zypern
    Foto: adobe.stock.com

    Vertriebspartnerschaft mit einem der etabliertesten Vertriebspartner für Gesundheits- und Konsumgüter in Zypern

     

    Highlights:

     

    • LOI mit CPO Cyprus umfasst den exklusiven Vertrieb von VIVI Cap und VIVI Epi in ganz Zypern, vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung.
    • Die vorgeschlagene Exklusivität ist an jährliche Mindestabnahmeverpflichtungen geknüpft, wobei die Gesamtabnahmemenge im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 20 % steigen muss, um die Exklusivität aufrechtzuerhalten.
    • Die Verrechnungspreise und die Mindestabnahmemenge für das erste Jahr werden im endgültigen Vertriebsvertrag ausgehandelt und festgelegt.
    • CPO Cyprus verfügt über fast ein Jahrhundert Erfahrung auf dem lokalen Markt und etablierte Vertriebskapazitäten für pharmazeutische Produkte, medizinische Instrumente und Krankenhausausrüstung.

     

    Toronto, Ontario / 29. September 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (OTCQB: TMPTF) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und Handhabung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, gibt bekannt, dass es mit der Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd. („CPO Cyprus“) eine unverbindliche Absichtserklärung (die „LOI“) vom 31. Juli 2026 über den geplanten exklusiven Vertrieb von VIVI Cap und VIVI Epi in Zypern unterzeichnet hat.

     

    Im Rahmen der LOI schlägt TempraMed vor, CPO Cyprus zum exklusiven Vertriebspartner für VIVI Cap und VIVI Epi in Zypern zu ernennen, vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vertriebsvereinbarung und der Einhaltung der Mindestabnahmeverpflichtungen durch CPO Cyprus. Die konkreten Verrechnungspreise und die kombinierte Mindestabnahmeverpflichtung für das erste Jahr stehen noch nicht endgültig fest und sollen in der endgültigen Vereinbarung festgelegt werden.

     

    Um die vorgeschlagene Exklusivität aufrechtzuerhalten, müsste CPO Cyprus seine jährlichen Gesamtabnahmemengen von VIVI Cap und VIVI Epi im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 20 % steigern. Die LOI sieht eine Frist von 90 Tagen ab dem 31. Juli 2026 vor, innerhalb derer die Parteien eine endgültige Vereinbarung aushandeln und abschließen können, sofern diese Frist nicht im gegenseitigen Einvernehmen verlängert wird.

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