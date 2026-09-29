BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Der Weltraumsektor werde von den Anlegern noch stark vernachlässigt, schrieb Michael Filatov am Montag in einem Branchenkommentar nach Gesprächen in Nordamerika. Neben OHB bezog er sich auch auf AST SpaceMobile, Avio, HawkEye 360, Planet Labs und Rocket Lab. An OHB und Rocket Lab seien die Gesprächspartner besonders interessiert gewesen, relativ stark investiert seien sie bereits in Planet Labs./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 09:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 182EUR auf Tradegate (29. September 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: OHB SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 358

Kursziel alt: 358

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

