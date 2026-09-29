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    Defence Therapeutics beruft die Finanzmanagerin Sherry Aulin in sein Board of Directors

    Defence Therapeutics beruft die Finanzmanagerin Sherry Aulin in sein Board of Directors
    Foto: adobe.stock.com

    Montreal, QC, Kanada, 29. September 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das mithilfe seiner firmeneigenen Accum-Technologie Therapeutika für die Präzisionsonkologie der nächsten Generation entwickelt, freut sich sehr, die Berufung von Sherry Aulin in sein Board of Directors bekanntzugeben. Frau Aulin wird außerdem als Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens fungieren.

     

    Sherry Aulin ist eine Führungskraft im Finanzbereich mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit börsennotierten Unternehmen und auf den Kapitalmärkten. Zuletzt war sie als Chief Financial Officer bei Xenon Pharmaceuticals (NASDAQ: XENE) tätig, einem auf Neurowissenschaften spezialisierten biopharmazeutischen Unternehmen, wo sie über ein Jahrzehnt lang arbeitete. Während ihrer Amtszeit spielte sie eine Schlüsselrolle beim Börsengang des Unternehmens an der Nasdaq, war maßgeblich an der Gestaltung der Unternehmensstrategie beteiligt und leitete die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens, wobei sie Eigenkapital in Höhe von mehr als 1 Milliarde US$ beschaffte.

     

    Im Laufe ihrer Karriere war Frau Aulin in leitenden Positionen bei KPMG LLP tätig, wo sie börsennotierte Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich des Bereichs Life Sciences, beriet. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte, strategische Planung, Investor Relations und den Geschäftsbetrieb börsennotierter Unternehmen. Frau Aulin hat einen Bachelor of Commerce von der University of British Columbia und ist Chartered Professional Accountant und Chartered Accountant. Sie ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Life Sciences British Columbia und wurde von Business in Vancouver mit dem Preis „Forty Under 40“ ausgezeichnet.

     

    „Ich freue mich sehr, in einer für das Unternehmen so spannenden Zeit dem Board of Directors von Defence Therapeutics beizutreten“, sagte Sherry Aulin. „Die innovative Technologieplattform von Defence birgt das Potenzial, bedeutende Möglichkeiten für die Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation zu eröffnen. Ich freue mich darauf, meine Fachkenntnisse in den Bereichen Kapitalmärkte und Führung börsennotierter Unternehmen in das Board einzubringen und die Geschäftsführung dabei zu unterstützen, ihre Programme strategisch voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.“

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