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    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 29.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie bisher Verluste von -4,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie.

    Besonders beachtet! - FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 29.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

    FICO (Fair Isaac Corporation) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2026

    Mit einer Performance von -4,93 % musste die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für FICO (Fair Isaac Corporation): Nach einem Rückgang von -5,64 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,93 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei FICO (Fair Isaac Corporation) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -34,99 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -15,81 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in FICO (Fair Isaac Corporation) eine negative Entwicklung von -54,72 % erlebt.

    Während FICO (Fair Isaac Corporation) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,01 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,81 %
    1 Monat -32,13 %
    3 Monate -34,99 %
    1 Jahr -47,85 %
    Stand: 29.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

    Es gibt 22 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,74 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, Oracle und Co.

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,70 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FICO (Fair Isaac Corporation)

    -8,65 %
    -16,08 %
    -32,26 %
    -35,25 %
    -47,82 %
    -19,04 %
    +3.818,84 %
    ISIN:US3032501047WKN:873369
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