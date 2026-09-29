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    Spanien

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    Inflation beschleunigt sich weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Spanien meldet im September Inflation von 5 Prozent
    • Energiepreise und Pauschalreisen treiben Teuerung
    • Teuerung liegt klar über EZB-Ziel von zwei Prozent
    Spanien - Inflation beschleunigt sich weiter
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat im September auf hohem Niveau weiter zugelegt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 5,0 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2023. Vor allem die steigenden Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs waren für den Anstieg verantwortlich. Nach Angaben von INE sind auch die Preise von Pauschalreisen stark angestiegen.

    Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 4,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten nun im Schnitt mit einer Rate von 4,9 Prozent gerechnet. Im Juli hatte der Wert noch 3,9 Prozent betragen.

    Im Monatsvergleich lag die Inflationsrate bei plus 0,6 Prozent. Dies war so erwartet worden. Im Vormonat waren sie noch um 0,7 Prozent gestiegen.

    Die Teuerung in Spanien liegt damit weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von 2 Prozent anstrebt. Angesichts der jüngsten Entwicklung in Spanien mit einer Rate von 5 Prozent steigt der Druck auf die EZB, mit höheren Zinsen gegenzusteuern./stk/mis






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