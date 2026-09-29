SUESS MicroTec Aktie legt zu - 29.09.2026

Die SUESS MicroTec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,87 % auf 70,00€. Damit gewinnt die Aktie +1,95 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,00€, mit einem Plus von +2,87 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt SUESS MicroTec trotz des heutigen Kurssprungs mit -25,49 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -5,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SUESS MicroTec eine positive Entwicklung von +73,31 % erlebt.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,48 % 1 Monat -4,30 % 3 Monate -25,49 % 1 Jahr +127,06 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 29.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,24 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,64 %.

Lohnt sich ein Investment in die SUESS MicroTec Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der SUESS MicroTec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SUESS MicroTec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.