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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie steigt - 29.09.2026

    Am 29.09.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +2,61 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie steigt - 29.09.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Aktueller Stand der AIXTRON Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 29.09.2026

    Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +2,61 % auf 36,11 zulegen. Das sind +0,92  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +0,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 36,11. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt AIXTRON trotz des heutigen Kurssprungs mit -31,74 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -3,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +103,88 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,91 %
    1 Monat -3,75 %
    3 Monate -31,74 %
    1 Jahr +134,46 %
    Stand: 29.09.2026, 09:39 Uhr

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,09 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,24 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    AIXTRON

    +3,50 %
    -3,91 %
    -3,75 %
    -31,74 %
    +134,46 %
    +1,68 %
    +62,19 %
    +541,39 %
    +499,01 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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