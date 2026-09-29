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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie fällt um -2,87 % - 29.09.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie notiert am 29.09.2026 mit -2,87 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie fällt um -2,87 % - 29.09.2026
    Foto: Petra Nowack - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.09.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -2,87 % auf 14,910 gefallen. Das sind -0,440  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,87 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von ThyssenKrupp nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +47,78 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +3,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +65,85 %.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,10 %
    1 Monat +4,30 %
    3 Monate +47,78 %
    1 Jahr +72,05 %
    Stand: 29.09.2026, 09:39 Uhr

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,19 Mrd. € wert.

    Hunderttausende Euro Extra-Kosten pro Schiff


    Der Rhein erreicht historische Tiefstände. Frachtraten explodieren, wichtige Rohstofftransporte stocken. Die gesamte deutsche Wirtschaft könnte getroffen werden.

    KI-Boom bei SAP, EU-Rückenwind für thyssenkrupp und spannende Charttechnik bei NU E Power!


    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Künstliche Intelligenz, Schutzmaßnahmen der EU und interessante Chartmuster prägen die jüngsten Entwicklungen. SAP steht an der Schwelle zu einer potenziell historischen neuen Ära, …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -2,03 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,87 %. ArcelorMittal verliert -0,26 %

    Lohnt sich ein Investment in die ThyssenKrupp Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der ThyssenKrupp Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ThyssenKrupp Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    ThyssenKrupp

    -4,85 %
    +3,10 %
    +4,30 %
    +47,78 %
    +72,05 %
    +187,60 %
    +126,95 %
    -4,68 %
    +87,80 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote
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