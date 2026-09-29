ThyssenKrupp Aktie fällt um -2,87 % - 29.09.2026

Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -2,87 % auf 14,910€ gefallen. Das sind -0,440 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,87 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von ThyssenKrupp nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +47,78 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +3,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +65,85 %.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,10 % 1 Monat +4,30 % 3 Monate +47,78 % 1 Jahr +72,05 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 29.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,19 Mrd. € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -2,03 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,87 %. ArcelorMittal verliert -0,26 %

Lohnt sich ein Investment in die ThyssenKrupp Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der ThyssenKrupp Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ThyssenKrupp Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.