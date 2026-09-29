RENK Group Aktie schwach im Handel - 29.09.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei RENK Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,05 % verkraften.

Die RENK Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,84 % auf 38,85€. Damit verliert die Aktie -1,14 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,84 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die RENK Group Aktie damit -6,57 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,03 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Minus von -27,64 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,57 % 1 Monat -18,03 % 3 Monate -9,05 % 1 Jahr -51,90 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 29.09.2026, 09:39 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd. € wert.

Die Renk-Aktie ist auf 39,62 € gefallen und hat eine zentrale Unterstützungszone unterschritten. Während der Kurs weiter tiefere Tiefs markiert, drehen RSI und MACD bereits nach oben und bilden bullische Divergenzen aus. Gleichzeitig könnte die laufende Welle 4 kurz vor ihrem Abschluss stehen. Reicht diese Konstellation für eine nachhaltige Trendwende beim Rüstungstitel? Chartanalyse zur Renk-Aktie […] The post Renk-Aktie unter 40 €: Startet jetzt die Trendwende? first appeared on sharedeals.de.

Der September ist traditionell nicht der beste Börsenmonat, entsprechend schwer taten sich DAX, Dow Jones und Co. zuletzt. In solchen Phasen lohnt es sich, einen Blick auf die zweite und dritte Reihe zu werfen. Denn einzelne Aktien bieten hier …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar