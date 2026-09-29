Redcare Pharmacy Aktie legt zu - 29.09.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,46 % auf 70,20€. Damit gewinnt die Aktie +2,35 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +12,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 70,20€, mit einem Plus von +3,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Redcare Pharmacy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,60 %.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +6,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,51 % gewonnen.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,90 % 1 Monat +6,90 % 3 Monate +5,60 % 1 Jahr -12,34 %

? wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.09.2026, 09:40 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die erneut angehobene Prognose 2026 wegen starken Rx-Wachstums in Deutschland. Erwartet werden 16–18 % Konzernumsatzwachstum und 730–760 Mio. Euro Rx-Umsatz bei unveränderter EBITDA-Marge von 2,5–3,0 %. Charttechnisch werden 60 Euro als Unterstützung sowie 70–72 Euro als Widerstand genannt; teils werden 75–85 Euro bis Ende 2026/Q1 2027 erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd. € wert.

Die Redcare Pharmacy-Aktie ist einer mittelfristig relevanten Aufwärts-Trendwende gestern einen guten Schritt nähergekommen. Und die Nachricht, die das kräftige Plus von 12,73 Prozent am Montag ausgelöst hatte, hätte durchaus das Potenzial, nachhaltig zu wirken.

Redcare Pharmacy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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