OHB Aktie schwach im Handel - 29.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von -2,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die OHB Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,76 % wieder ab und notiert heute bei 181,00€. Was sollten Anleger jetzt beachten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei OHB insgesamt ein Minus von -32,78 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +4,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,50 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +66,40 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,70 % 1 Monat -2,50 % 3 Monate -32,78 % 1 Jahr +115,67 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 29.09.2026, 09:40 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Der Weltraumsektor werde von den Anlegern noch stark vernachlässigt, schrieb Michael Filatov am Montag in einem Branchenkommentar nach Gesprächen …

Der September ist traditionell nicht der beste Börsenmonat, entsprechend schwer taten sich DAX, Dow Jones und Co. zuletzt. In solchen Phasen lohnt es sich, einen Blick auf die zweite und dritte Reihe zu werfen. Denn einzelne Aktien bieten hier …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,81 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,88 %. Lockheed Martin legt um +0,04 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,04 %.

OHB Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.