HelloFresh Aktie unter Verkaufsdruck - 29.09.2026

Die HelloFresh Aktie notiert aktuell bei 2,3380€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,01 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0480 € entspricht. Die HelloFresh Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +5,39 % wieder ab und notiert heute bei 2,3380€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HelloFresh Verluste von -37,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um -10,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HelloFresh -61,02 % verloren.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,61 % 1 Monat -15,11 % 3 Monate -37,38 % 1 Jahr -67,84 %

? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.09.2026, 09:41 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall von HelloFresh – laut Beiträgen über 90% in drei Jahren – und die Frage nach der Stabilisierung. Diskutiert werden positives Q3-EBITDA und Cashflow, sinkende Nettoverschuldung sowie eine 350-Mio.-Euro-Anleihe mit 5,5% Kupon zur Refinanzierung. Uneinigkeit besteht über die künftige Zinslast. Operativ werden bessere Boxenqualität, breiteres Angebot und Kundenbindung als Chancen genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 408,04 Mio. € wert.

Drei völlig unterschiedliche Geschichten sorgen derzeit bei diesen Unternehmen für Aufmerksamkeit. Während ein Technologiekonzern mit überraschend starkem Wachstum und Rüstungsfantasie durchstartet, setzt ein kanadischer Werkstoffspezialist auf den …

Rutscht die Aktie von HelloFresh unter die Marke von 2 EUR? Analysten rasieren nach der Gewinnwarnung jedenfalls ihre Kursziele. mwb hält 1,80 EUR für das Wertpapier des Kochboxenversenders für fair und weist auf ein Problem im Geschäftsmodell hin. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Walmart, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,14 %.

HelloFresh Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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