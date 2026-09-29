DEWB: Steigende Exitchancen führen zu Hochstufung

DEWB habe im ersten Halbjahr nur geringe Anteilsverkäufe mit einem kleinen Ergebnisbeitrag durchgeführt. Die Strukturkosten haben daher zu einem negativen EBIT in Höhe von -0,4 Mio. Euro und zu einem Periodenfehlbetrag von -1,0 Mio. Euro geführt. Das habe das Eigenkapital je Aktie weiter, von 4,60 auf 4,01 Euro, abschmelzen lassen. Die längere Phase ohne größere Exits und die in dieser Zeit anfallenden Verluste seien der zentrale Grund für den rückläufigen Aktienkurs.

Größere Anteilsverkäufe stehen bei DEWB weiterhin aus, weshalb das Unternehmen Hanach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2026 geringe Einnahmen und einen operativen Verlust verzeichnet hat. SMC-Analyst sieht durch Fortschritte der wichtigsten Beteiligungen aber steigende Chancen für einen (Teil-)Exit und stuft die Aktie daher von „Hold“ auf „Speculative Buy“ hoch.

Das überdecke aber, dass die beiden wichtigsten Beteiligungen große Fortschritte machen. Während LAIQON weiter mit hohem Tempo wachse und im laufenden Jahr voraussichtlich deutlich in die operative Gewinnzone vorstoße, sei Stableton schon einen Schritt weiter – mit ebenfalls starkem und bereits profitablem Wachstum, das aktuell mit erheblichen positiven Skaleneffekten einhergehe.

Die Chancen für einen Exit oder einen Teilverkauf erhöhen sich laut den Analysten damit – und damit auch die Chancen für substanzielle Erträge, die den Trend beim Eigenkapital je Aktie drehen.

Die Aussicht darauf könnte in jüngster Zeit bereits eine Bodenbildung bei der DEWB-Aktie eingeleitet haben. Die Analysten sehen den Potenzialwert des Portfolios mit 6,10 Euro je Aktie deutlich über dem aktuellen Kurs, und auch der 44-prozentige Abschlag zum Buchwert signalisiere eine Unterbewertung.

Die Analysten gehen davon aus, dass ein erfolgreicher (Teil-) Exit an der Börse zu einer deutlich positiven Reaktion führen würde. Dafür könne man sich frühzeitig positionieren. Sie stufen die Aktie daher von „Hold“ auf „Speculative Buy“ hoch. Eine erhöhte Prognoseunsicherheit resultiere daraus, dass sich eine Transaktion noch nicht konkret abzeichne. Mögliche Verkäufe werden zudem durch das volatile Kapitalmarktumfeld beeinflusst.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.09.2026 um 9:45 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.09.2026 um 17:50 Uhr fertiggestellt und am 29.09.2026 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-29-SMC-Update-DEWB_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,32EUR auf Tradegate (28. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 6,10 EUR

