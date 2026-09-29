DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet mit einem etwas schwächeren Quartalsbericht als zum zweiten Quartal, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 29. Oktober schrieb. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 66,48EUR auf Tradegate (29. September 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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