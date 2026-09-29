DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 17 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte kappte seine operative Ergebnisprognose in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 5. November. Er rechnet nun mit einem Ebitda von 135 Millionen Euro und sieht sich damit etwas unter dem Konsens sowie dem Mittelpunkt der Zielspanne des Konzerns. Verantwortlich für seine Senkung sind vor allem höhere Kosten für Gas./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 12,73EUR auf Tradegate (29. September 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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