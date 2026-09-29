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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax weiter stabil - Tech-Werte im Aufwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax trotzt hohen Ölpreisen und steigenden Renditen
    • Infineon und Techwerte führen die Gewinner an
    • FMC und RWE geben nach, Medios legt deutlich zu
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax weiter stabil - Tech-Werte im Aufwind
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise und der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten bleiben am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag im Blick. Allerdings zeigt sich der deutsche Aktienmarkt in diesem Umfeld recht robust.

    Im frühen Handel legte der Dax um 0,4 Prozent auf 25.480 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,2 Prozent auf 30.965 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, stieg zugleich um 0,8 Prozent auf 6.350 Zähler.

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    Ungeachtet des Ölpreisanstiegs bestehe weiterhin Hoffnung auf eine diplomatische Einigung im Krieg zwischen den USA und dem Iran, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Wie aktuell vom iranischen Außenminister verlautbart, gehen die Verhandlungen mit den USA über die Straße von Hormus weiter. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden, sagte Abbas Araghtschi laut seinem Ministerium in New York.

    Unter den Einzelwerten ging es nach einer Schwäche der Technologiebranche am Vortag wieder nach oben. Im Dax setzten sich Infineon an die Spitze mit plus 2,2 Prozent. Im MDax waren ebenfalls Tech-Werte die Favoriten: So legten etwa Siltronic , Jenoptik , Aixtron und Suss Microtec als Spitzenwerte zwischen 3 und 4 Prozent zu.

    FMC sowie RWE gaben im Dax unterdessen nach. Dass die Privatbank Berenberg das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und ihre Kaufempfehlung gestrichen hat, drückte die Aktie des Dialysespezialisten an das Index-Ende, wo sie 1,9 Prozent verlor.

    RWE gaben um 1,0 Prozent nach. Der Energiekonzern RWE hat offenbar ein Auge auf den Gaskonzern Uniper geworfen. Zusammen mit dem Finanzinvestor KKR hätten die Essener ein unverbindliches Gebot für das Staatsunternehmen abgegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Ein Händler bewertete den Schritt kritisch, da er zulasten von Aktienrückkäufen gehen dürfte und verwies auf Umsetzungsrisiken. "Zudem hatte RWE-Chef Markus Krebber zuvor ein Interesse an der Übernahme von Uniper verneint, was Fragen hinsichtlich einer klaren Strategie und der Kapitaldisziplin aufwirft."

    Im SDax richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Pharmaspezialisten Medios , dessen Aktie um 3,1 Prozent stieg. Das Unternehmen stellte seine Strategie "Ambition 2031" vor und will Umsatz und Ergebnis innerhalb der nächsten fünf Jahre deutlich steigern./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 39,69 auf Tradegate (29. September 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +10,10 %/+75,47 % bedeutet.





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