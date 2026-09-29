ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 22 Euro
- Deutsche Bank hebt Iberdrolas Kursziel auf 22 Euro
- Iberdrola wird von Hold auf Buy hochgestuft
- Bis 2028 erwartet Brand zweistellige Zuwächse
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel fpür Iberdrola von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Brand passte seine Schätzungen für die Spanier an höhere Strompreise und ein besseres kurzfristiges Wachstumsprofil an, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung schrieb. Er rechnet bis 2028 weiter mit zweistelligen Ergebnissteigerungen. Zudem werde das Unternehmen zur Vorlage der Resultate des dritten Quartals den Jahresausblick für 2026 wohl anheben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 20,52 auf Tradegate (29. September 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -2,68 %/+7,06 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 22 Euro
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Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
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Auch, wenn man kein Spanisch versteht, ist der Film ganz schön beeindruckend:
In Frankreich wird scheint's das Onshore-Geschäft verkauft:
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.