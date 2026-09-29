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    thyssenkrupp nucera: Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China

    Mit einem neuen Millionenauftrag in China baut thyssenkrupp nucera seine Präsenz im Chlor-Alkali-Markt aus und setzt auf besonders energieeffiziente Elektrolysetechnologie.

    thyssenkrupp nucera: Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • thyssenkrupp nucera hat von Hongniu Lanzhou einen Chlor-Alkali-Auftrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten.
    • Der Auftrag umfasst Lizenzierung, Engineering, Beschaffungsdienstleistungen, die Lieferung von Schlüsselkomponenten und Unterstützung bei der Inbetriebnahme.
    • Zum Einsatz kommt die Elektrolysetechnologie e-BiTAC v7 in einer neuen Anlage im Nordwesten Chinas.
    • Die Technologie verbraucht laut Mitteilung weniger als 1.960 kWh pro Tonne Natronlauge bei einer Stromdichte von 6 kA/m².
    • Für Hongniu Lanzhou ist das Projekt der Einstieg in den Chlor-Alkali-Markt und der erste Vertrag mit thyssenkrupp nucera.
    • Der Auftrag stärkt nuceras installierte Elektrolysekapazität und Marktposition in China, einem wichtigen Wachstumsmarkt für Chlor-Alkali-Technologie.

    Der nächste wichtige Termin, Kepler Cheuvreux Energy Services Conference, bei thyssenkrupp nucera ist am 07.10.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,4900EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.


    thyssenkrupp nucera

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    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000
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