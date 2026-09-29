Börsenstart Europa - 29.09. - FR 40 schwach -0,50 %

Der MDAX steht bei 30.938,54 PKT und verliert bisher -0,29 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +2,90 %, AIXTRON +2,72 %, SILTRONIC AG +2,67 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -3,83 %, RENK Group -3,70 %, Salzgitter -2,51 %

Der DAX bewegt sich bei 25.418,35 PKT und fällt um -0,35 %. Top-Werte: SAP +0,82 %, Siemens +0,71 %, Scout24 +0,67 % Flop-Werte: E.ON -2,42 %, Fresenius Medical Care -1,95 %, BMW -1,71 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.997,81 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: PVA TePla +4,57 %, ATOSS Software +3,04 %, SUESS MicroTec +2,90 %

Flop-Werte: OHB -3,38 %, freenet -1,92 %, Nordex -1,81 %

Der Eurozone 50 steht bei 6.338,21 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: ASML Holding +1,40 %, Schneider Electric +1,28 %, Adyen Parts Sociales +0,97 %

Flop-Werte: Vinci -4,41 %, ENGIE -1,91 %, Anheuser-Busch InBev -1,90 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.996,12 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,22 %, Palfinger +0,67 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,45 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,60 %, STRABAG -1,59 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:43) bei 14.009,25 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Logitech International +1,63 %, CIE Financiere Richemont +1,50 %, UBS Group +1,31 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,15 %, Partners Group Holding -0,67 %

Der FR 40 steht bei 8.082,39 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: Schneider Electric +1,28 %, LEGRAND +1,25 %, Bureau Veritas +1,20 %

Flop-Werte: Vinci -4,41 %, Eiffage -3,52 %, Carrefour -2,58 %

Der SE 30 steht bei 3.314,45 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,56 %, Sandvik +1,29 %, ABB +1,19 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -2,11 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,91 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.870,00 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +4,10 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,56 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,47 %

Flop-Werte: Jumbo -0,95 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,64 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,23 %