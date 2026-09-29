Taiwans ORing treibt die Onboard-Konnektivität für den weltweiten Bahnverkehr voran

Die Netzwerkprodukte von ORing wurden bereits in Personen- und Güterverkehrsprojekten in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und Asien eingesetzt. Diese Erfolgsbilanz prägt den Ansatz des Unternehmens im Bereich der Bahnvernetzung, wo Zuverlässigkeit über einen langen Fahrzeuglebenszyklus hinweg, herstellerübergreifende Interoperabilität und einfache Integration keine optionalen Aspekte sind.

TAIPEI, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- ORing Industrial Networking, ein in Taiwan ansässiger Spezialist für industrielle Netzwerke mit 20 Jahren Markterfahrung, präsentierte auf der InnoTrans 2026 sein Portfolio an IRoN-Ethernet-Switches der nächsten Generation für den Eisenbahnbereich. Auf der Grundlage umfangreicher Erfahrungen in der Produktentwicklung und im praktischen Einsatz unterstützt ORing Bahnbetreiber und Systemintegratoren beim Aufbau zuverlässiger, sicherer Bordnetzwerke für zunehmend vernetzte Eisenbahnsysteme.

Da Züge immer mehr vernetzte Geräte und datenintensive Dienste befördern, müssen Bordnetzwerke neben Videoüberwachung und Fahrgastinformationen auch kritische Steuerungskommunikation bewältigen – häufig über dieselbe Infrastruktur. Die IRoN-Serie erfüllt diese Anforderungen mit ausgewählten Modellen, die je nach Konfiguration Time-Sensitive Networking (TSN), 10GbE-Konnektivität oder PoE++ bieten. Diese Lösungen vereinfachen die Verkabelung und die Geräteverwaltung und gewährleisten gleichzeitig die Leistung und den Determinismus, die für zeitkritische Bahnkommunikation erforderlich sind. Betreiber können Konfigurationen wählen, die auf ihre Anwendungen zugeschnitten sind, und haben dabei Spielraum für zusätzliche Dienste und Geräte, wenn sich die betrieblichen Anforderungen weiterentwickeln.

Sicherheit ist bereits in das Design integriert und nicht erst nachträglich hinzugefügt. Die IRoN-Serie wird so entwickelt, dass sie die Anforderungen der Norm IEC 62443-4-2, Sicherheitsstufe 2, erfüllt; eine Zertifizierung ist geplant. Bei der Entwicklung wird zudem das EU-Gesetz zur Cyber-Resilienz berücksichtigt, wodurch der Schutz auf Geräteebene gewährleistet wird und Kunden dabei unterstützt werden, den immer strengeren regulatorischen Anforderungen einen Schritt voraus zu sein. Auf der Messe demonstrierte ORing außerdem ein zündungsgesteuertes Stromversorgungsgerät, das auf Signale zum Starten und Abstellen des Fahrzeugs reagiert.

Mit einem wachsenden EN 50155-Portfolio und einer bewährten Erfolgsbilanz bei der Umsetzung bietet ORing die technische Kompetenz, die bei Bahnprojekten zunehmend erforderlich ist.

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