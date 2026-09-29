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    12.000 Bestellungen am 1. Tag

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    Die BYD-Aktie kommt einfach nicht in Fahrt

    Neue Limousine, 12.000 SUV-Bestellungen an einem Tag, kräftige Exporte: BYD liefert operativ, doch die Aktie sitzt im Kurskeller fest.

    Für Sie zusammengefasst
    12.000 Bestellungen am 1. Tag - Die BYD-Aktie kommt einfach nicht in Fahrt
    Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    BYD baut sein Modellprogramm in hohem Tempo aus, doch an der Börse zündet die Offensive bislang nicht. Am Montag zeigte der chinesische Autobauer eine Vorschau auf die zweite Generation seiner Limousine Seal 07.

    Erst am 2. September hatte BYD in China den Sealion 08 eingeführt, das neue Spitzenmodell der Ocean-Reihe. Das SUV gibt es in acht Varianten zu Preisen zwischen 229.900 und 279.900 Yuan, wahlweise rein elektrisch oder als Plug-in-Hybrid mit DM-i-Technik. Die Resonanz war kräftig: Binnen 24 Stunden sollen über 12.000 Bestellungen eingegangen sein. 

    BYD

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    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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    Der eigentliche Wachstumsmotor liegt jenseits der Heimat. Im August verschiffte BYD rund 189.000 Fahrzeuge, für 2026 peilt der Konzern bis zu zwei Millionen Auslandsverkäufe an. Zur Jahresmitte übertraf der Exportanteil erstmals das China-Geschäft. Das rechnet sich, denn im Ausland sind die Margen höher. Vor allem Europa gewinnt an Gewicht, eigene Werke sollen die Zolllast senken. 

    Anlässlich des Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in Washington vergangene Woche öffnete US-Präsident Trump sogar die Tür für eine US-Expansion von BYD. Voraussetzung: Die Chinesen müssten ihre Autos in den USA bauen.

    Dennoch gibt es für BYD-Anleger in diesem Jahr nichts zu feiern. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursverlust auf 20 Prozent, auf Sicht von zwölf Monaten sogar auf 30 Prozent. Auch am Dienstag liegt die Aktie in Hong Kong wieder rund 3 Prozent im Minus bei 75 Hongkong-Dollar (HKD).

    Mitte April kostete die Aktie noch über 110 HKD, danach rutschte sie bis in die Nähe von 70 HKD. Auf die Stimmung drücken der schwache chinesische Automarkt und Zweifel, ob BYD seine ehrgeizigen Ziele erreicht. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 8,539EUR auf Tradegate (29. September 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.


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