Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 31-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Amex Gold Mining, Aurania Resources, Axo Metals, Canada Nickel, Hannan Metals, IsoEnergy, Mayfair Gold, Millennial Potash, Mogotes Metals, NexMetals, Osisko Gold Group, Silver Tiger, Southern Cross Gold, Uranium Royalty und U.S. GoldMining, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 24.09.2026, 11:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

Gold, Silber und Kupfer stehen regelmäßig im Rampenlicht der Rohstoffmärkte. Doch im Hintergrund vollzieht sich in den USA eine Entwicklung, die für Investoren mindestens ebenso interessant sein könnte: Kritische Metalle werden zunehmend als strategische Infrastruktur behandelt. Wolfram, Antimon, Gallium, Germanium, Seltene Erden und weitere Spezialmetalle sind unverzichtbar für Verteidigung, Halbleiter, Energieinfrastruktur, Luft- und Raumfahrt sowie moderne Hochtechnologie. Gleichzeitig sind die USA bei zahlreichen dieser Rohstoffe stark von Importen abhängig. Die Konsequenz: Washington will heimische Lieferketten nicht mehr nur fördern – sondern deren Aufbau aktiv finanzieren und beschleunigen.

Dabei geht es inzwischen um weit mehr als klassische Förderprogramme. Staatliche Stellen können direkte Finanzierungen, Zuschüsse, Abnahmevereinbarungen und langfristige Lieferverträge einsetzen, während strategisch wichtige Projekte zugleich von einer stärkeren politischen Priorisierung bei Genehmigungs- und Entwicklungsprozessen profitieren können. Für Minengesellschaften kann das die Spielregeln fundamental verändern: Wo normalerweise jahrelang Kapital beschafft, Abnehmer gesucht und Genehmigungsrisiken getragen werden müssen, kann staatliche Unterstützung mehrere dieser Hürden gleichzeitig reduzieren. Kapital wird verfügbar, zukünftige Nachfrage besser kalkulierbar und Projekte können schneller Richtung Produktion bewegt werden. Aus einem Explorationsprojekt kann damit ein strategisch relevantes Element einer nationalen Lieferkette werden.

Wie konkret diese neue Rohstoffpolitik inzwischen geworden ist, zeigt Wolfram. Im Rahmen einer aktuellen Initiative rund um die The Elmet Group stellt das zuständige US-Verteidigungsministerium erhebliche Mittel zum Aufbau einer heimischen Wolfram-Lieferkette bereit. Davon profitieren Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Mine über die Verarbeitung bis zum fertigen Wolframprodukt. Der Springer Tungsten Complex von Blue Moon Metals in Nevada ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie ein nordamerikanisches Rohstoffprojekt in eine solche strategische Lieferkette eingebunden werden kann. Für Anleger lohnt es sich deshalb zunehmend, bei kritischen Metallen nicht nur auf Geologie und Ressourcengröße zu schauen. Die vielleicht entscheidendere Frage lautet künftig: Welche Projekte braucht Amerika – und welche davon ist Washington bereit, mit Kapital, Abnahme und politischer Priorität tatsächlich in Produktion zu bringen?

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Blue Moon Metals erhält Finanzspritze über bis zu 175 Millionen US$

Blue Moon Metals, zusammen mit The Elmet Group und EQ Resources Limited haben eine verbindliche Absichtserklärung bezüglich einer Reihe strategischer Transaktionen – darunter eine Finanzierung von bis zu 175 Millionen US$ - bekanntgegeben, die darauf abzielen, das Wertpotenzial des Springer-Wolframkomplexes von Blue Moon zu erschließen.

News: Blue Moon, die Elmet Group und EQ Resources geben eine Investition in Höhe von 150 bis 175 Millionen US-Dollar in den Springer-Wolfram-Komplex in Nevada bekannt, um die US-amerikanische Wolfram-Lieferkette zu stärken

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Axo Metals stößt auf 18,5 Meter mit 8,5 Gramm Gold je Tonne Gestein

Die Step-out-Bohrungen fanden im Gebiet Luz del Cobre statt und haben direkt ab der Oberfläche eine starke Goldmineralisierung ergeben mit unter anderem 46,5 Metern mit einem Gehalt von 1,43 g/t Gold.

News: Axo Metals erzielt im Projekt San Antonio einen Bohrquerschnitt von 18,0 Metern mit 8,15 g/t Au; erste Step-out-Bohrungen liefern starke Gehalte direkt von der Oberfläche aus, 750 Meter jenseits der Ressource

Osisko Gold startet bei Cariboo durch

Der Vorstand hat nun eine formelle positive Entscheidung getroffen hat, mit dem Bau des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada, fortzufahren.

News: Hannan stößt in den letzten beiden Bohrlöchern in Stavaträsk auf hochgradiges Gold

Silver Tiger stößt auf bis zu 29 Kilogramm Silberäquivalent je Tonne Gestein

Im nördlichen Bereich seines Silber-Gold-Projekts El Tigre in Sonora, Mexiko stieß das Unternehmen unter anderem auf 0,53 Meter mit einem Gehalt von 29.620,0 g/t Silberäquivalent oder 394,93 g/t Goldäquivalent.

News: Silver Tiger stößt in der Caleigh-Ader auf einen 2,1 Meter langen Abschnitt mit 7,72 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne, darunter 0,53 Meter mit 29,62 Kilogramm

Uranium Royalty vermeldet einen Nettogewinnanstieg um 1.530%

Der Nettogewinn stieg um 1.530 % auf 16,3 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 31. Juli 2026, der verwässerte Gewinn je Aktie stieg in den drei Monaten bis zum 31. Juli 2026 um 900 % auf 0,10 US-Dollar.

News: Uranium Royalty gibt Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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