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    Krypto-Tresore füllen sich

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    BitMine stockt auf 6 Millionen Ethereum auf – auch Strategy kauft wieder

    BitMine und Strategy haben wieder zugeschlagen. Vor allem BitMine kommt seinem ambitionierten Ethereum-Ziel damit immer näher.

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    Krypto-Tresore füllen sich - BitMine stockt auf 6 Millionen Ethereum auf – auch Strategy kauft wieder
    Foto: Dall-E

    Die Krypto-Tresore großer börsennotierter Unternehmen wachsen weiter. BitMine Immersion Technologies hat seine Ethereum-Bestände auf mehr als sechs Millionen Token ausgebaut. Gleichzeitig setzt Strategy seine Bitcoin-Käufe fort und investiert weitere 142,7 Millionen US-Dollar.

    BitMine nähert sich der Fünf-Prozent-Marke

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    BitMine hält aktuell 6.001.302 Ethereum im Wert von 16,19 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt nach Unternehmensangaben bei rund 2.700 US-Dollar je ETH. Allein in der vergangenen Woche kamen weitere 17.360 Token hinzu.

    Damit kontrolliert das Unternehmen inzwischen 4,9 Prozent der derzeit umlaufenden Ethereum-Menge von 122,1 Millionen ETH. BitMine ist damit seinem erklärten Ziel, fünf Prozent des gesamten Angebots zu halten, sehr nahe.

    Neben Ethereum hält BitMine 213 Bitcoin sowie 672 Millionen US-Dollar in Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren. Hinzu kommen Beteiligungen an Beast Industries im Wert von 180 Millionen US-Dollar und Eightco Holdings im Wert von 115 Millionen US-Dollar. Insgesamt beziffert BitMine seine Krypto-, Bar- und sonstigen Bestände auf 17,2 Milliarden US-Dollar.

    Milliarden an Ethereum arbeiten für BitMine

    Ein Großteil der Ethereum-Bestände liegt dabei nicht ungenutzt in der Bilanz. Rund 5,07 Millionen ETH und damit etwa 84 Prozent der Bestände hat BitMine gestakt.

    Nach Angaben des Unternehmens lag die Staking-Rendite zuletzt auf Sieben-Tage-Basis bei annualisierten 2,62 Prozent. Daraus ergibt sich rechnerisch ein jährlicher Staking-Umsatz von 358 Millionen US-Dollar.

    An der Börse sorgten die neuen Zahlen zunächst nicht für Rückenwind. Die BitMine-Aktie schloss zuletzt 2,61 Prozent tiefer bei 26,84 US-Dollar. Ethereum hingegen notiert am Dienstagvormittag 2,57 Prozent höher bei 2.714 US-Dollar.

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    Strategy kauft weitere 1.665 Bitcoin

    Auch Strategy kaufte weitere 1.665 Bitcoin für insgesamt 142,7 Millionen US-Dollar. Im Durchschnitt zahlte Strategy 85.680 US-Dollar je Bitcoin.

    Damit wächst der Bestand des Unternehmens auf 847.670 Bitcoin. Insgesamt hat Strategy dafür bislang etwa 63,95 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 75.440 US-Dollar je Bitcoin.

    Finanziert wurde der jüngste Kauf erneut über den Kapitalmarkt. Strategy verkaufte im Berichtszeitraum 1,47 Millionen eigene Aktien und nahm damit netto 246,2 Millionen US-Dollar ein. Ein Teil der Mittel floss in Bitcoin, gleichzeitig kaufte das Unternehmen eigene Vorzugsaktien der Serie STRC zurück.

    Insgesamt erwarb Strategy 1,53 Millionen STRC-Aktien für 151,7 Millionen US-Dollar zurück. Damit kombiniert der Konzern seine aggressive Bitcoin-Akkumulation zunehmend mit Maßnahmen zur Steuerung seiner Kapitalstruktur.

    Die Reaktion am Markt fiel zunächst auch verhalten aus. Die Strategy-Aktie schloss zuletzt 0,93 Prozent tiefer bei 157,14 US-Dollar, während Bitcoin am Dienstagvormittag 1,32 Prozent höher bei 84.020 US-Dollar notiert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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