Steuerpläne belasten Vinci und andere Infrastrukturwerte

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 102,1 auf Tradegate (29. September 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 142,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 152,00EUR was eine Bandbreite von +31,48 %/+40,74 % bedeutet.