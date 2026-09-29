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    AKTIEN IM FOKUS

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    Steuerpläne belasten Vinci und andere Infrastrukturwerte

    Für Sie zusammengefasst
    • Vinci-Aktie fällt im frühen Handel um 3,5 Prozent
    • Auch ADP und Eiffage verlieren im Handel deutlich
    • Vincis Nettoergebnis könnte um neun Prozent sinken
    AKTIEN IM FOKUS - Steuerpläne belasten Vinci und andere Infrastrukturwerte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vinci haben am Dienstag im frühen Handel deutlich nachgeben. Zuletzt verlor der Wert 3,5 Prozent und markierte damit ein Jahrestief. Auch Titel anderer französischer Infrastrukturunternehmen wie ADP und Eiffage gaben nach.

    Marktteilnehmer verwiesen auf Steuerpläne der französischen Regierung Danach sollen im Rahmen des Haushalts für 2027 Steuern für Transport-Infrastruktur angehoben werden. Die Analysten von Morgan Stanley haben errechnet, dass eine entsprechende Erhöhung das Nettoergebnis von Vinci um neun Prozent belasten könnte. Die Bewertung der Aktie könnte dadurch um 4,50 bis 5,00 Euro fallen./mf/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 102,1 auf Tradegate (29. September 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 142,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 152,00EUR was eine Bandbreite von +31,48 %/+40,74 % bedeutet.





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