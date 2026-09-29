In Lappland wächst Gold auf Bäumen

Klassische Goldexplorer suchen das Edelmetall weiterhin unter der Erde – und sind in Lappland derzeit sehr erfolgreich. Hohe Goldgehalte lassen erahnen, warum Agnico Eagle im Frühjahr gleich drei Übernahmen in der Region tätigte. Ein Explorer reicht mit seiner Entdeckung nun an Agnicos Grundstücksgrenze.

Goldexploration einmal anders: Einem Forschungsteam um die finnische Mikrobiologin Kaisa Lehosmaa von der Universität Oulu gelang 2025 nicht weniger als ein Durchbruch für die "biogeochemische Exploration" – die Suche nach Erzvorkommen mithilfe von Pflanzenproben.

Die Forscher begaben sich in die tiefen Wälder Lapplands und entnahmen Fichtennadeln. Unter dem Elektronenmikroskop dann der Beweis für die Vermutung: In den Nadeln fanden sich Spuren des Edelmetalls. Offenbar sind in den Nadeln lebende Bakterien dafür verantwortlich, dass sich Gold in Nanopartikeln in den lebenden Bäumen ansammelt.

In Lappland lagert hochgradiges Gold

Ob Goldexplorer künftig Fichtennadeln untersuchen, um Rückschlüsse auf Goldvorkommen unter der Oberfläche zu ziehen, ist ungewiss. Sicher ist dagegen, dass Lappland hochgradige Goldvorkommen beherbergt. Den Beweis dafür lieferte zuletzt wieder der Goldexplorer Firefox Gold (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) durch mehrere Bohrergebnisse aus den vergangenen Wochen. Das Unternehmen sucht auf dem Projekt Mustajärvi in Lappland nach dem begehrten Edelmetall.

Anfang September meldete das Unternehmen einen 4 Meter langen Abschnitt mit 1,64 Gramm Gold pro Tonne. Innerhalb dieses Abschnitts ergab 1 Meter 124 Gramm pro Tonne. Mitte September folgten die nächsten Resultate, darunter 7 Meter mit 11,36 Gramm Gold inklusive eines 1 Meter langen Abschnitts mit 57,9 Gramm. Zwei Tage später folgte die nächste Charge an Bohrkernen. Unter den Resultaten: 21 Meter mit 4,13 Gramm Gold pro Tonne, darunter 1 Meter mit 21,6 Gramm.

Agnico Eagle kauft im Greenstone-Gürtel dreifach zu

Dass diese Resultate keine Ausnahmeerscheinung für Finnland bzw. Lappland sind, zeigt ein Blick auf jüngste Bohrergebnisse anderer Explorer im Land. Endomines etwa meldete Ende Juli für das Projekt Ukkolanvaara (UKKO) in Ostfinnland eine Erweiterung des Streichens der Lagerstätte auf 650 Meter. Bohrungen ergaben unter anderem 44,85 Meter mit 2,27 Gramm Gold pro Tonne und 19,40 Meter mit 4,33 Gramm.